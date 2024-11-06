Казахстанцы с высоким доходом не призывались на воинские сборы

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Граждане, получающие доход в 2-3 раза превышающий средний по стране, не призывались на воинские сборы, заявил депутат мажилиса Казахстана Сергей Пономарев.

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«Военнообязанные подлежат призыву на воинские сборы. За период прохождения сборов военнослужащему полагается выплата зарплаты в размере его среднего дохода за последние 6 мес. Оплата производится за счет госсредств. В результате, мы имели ситуацию, когда граждане, получающие доход в 2-3 раза превышающий средние показатели по стране, не призывались на воинские сборы по причине отсутствия возможностей у государства обеспечить им выплату равноценной зарплаты», - сказал Пономарев, выступая с депутатским запросом на заседании нижней палаты парламента РК в среду.

По его словам, депутаты предложили и поддержали поправку в Трудовой кодекс о выплате военнообязанным на период воинских сборов за счет государства средней зарплаты, но не выше средней зарплаты по стране, а неработающим – минимальной зарплаты.

Для тех же, кто не желает терять в зарплате, предлагается пройти подготовку на возмездной основе.