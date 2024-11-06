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06.11.2024, 14:59

Депутат предложила ввести льготы по снижению пенсионного возраста для некоторых казахстанцев

Новости Казахстана 0 352

Депутат Мажилиса Динара Наумова 6 ноября 2024 года направила запрос на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, в котором предложила ввести льготы по снижению пенсионного возраста для поддержки лиц с инвалидностью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Наумова отметила, что в настоящее время пенсионные выплаты в Казахстане назначаются мужчинам по достижении 63 лет, а женщинам – с 61 года, с дальнейшим повышением пенсионного возраста до 63 лет к 2031 году.

"Существуют льготы, касающиеся особых условий выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Однако действующие льготы не распространяются на лиц с инвалидностью и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Создание комфортных условий для жизни и трудоустройства людей с инвалидностью крайне важно для их успешной интеграции в трудовую среду. При этом необходимо учитывать особые потребности и физиологическое состояние таких граждан в пожилом возрасте. С возрастом прогрессируют хронические заболевания и функциональные нарушения, что может затруднять продолжение трудовой деятельности до 63 лет", – сказала депутат.

По ее словам, аналогичные сложности наблюдаются у родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, что также требует внимания.

"Родители особенных детей сталкиваются с трудностями, требующими значительных усилий и ресурсов. Обеспечение специализированного ухода и поддержки детям с особыми потребностями требует дополнительного количества времени и эмоциональной энергии. При этом стоит отметить, что расходы на медицинские услуги и специализированные занятия для таких детей могут превышать средний доход семьи, создавая тяжелое финансовое бремя. В условиях таких затрат многим родителям становится трудно отказаться от работы, чтобы полностью посвятить себя уходу за ребенком. Это приводит к эмоциональному истощению и проблемам со здоровьем самих родителей", – заявила Динара Наумова.

Она подчеркнула, что в связи с обозначенными проблемами важно рассмотреть возможность введения льгот по снижению пенсионного возраста для поддержки данной категории граждан.

"Такая мера позволит людям с инвалидностью выйти на пенсию раньше и уделить больше внимания своему здоровью, поскольку они сталкиваются с множеством препятствий на протяжении всей жизни, что делает их более уязвимыми и негативно влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние. Для родителей детей с особыми потребностями наряду со снижением пенсионного возраста необходимо предусмотреть возможность предоставления дополнительного отпуска, чтобы они могли восстановить силы и улучшить психоэмоциональное состояние", – дополнила Динара Наумова.

Также депутат Мажилиса просила рассмотреть возможность проведения необходимых работ по внесению соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты с целью усовершенствования правового регулирования пенсионного возраста, а именно:

  1. Установить пенсионный возраст до 53 лет для лиц с инвалидностью, осуществляющих трудовую деятельность.
  2. Установить пенсионный возраст до 53 лет и ввести дополнительный отпуск для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Судя по приложенному фото, пузо тоже считается инвалидностью.
06.11.2024, 10:39
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