В Казахстане предложили сократить рабочий день для женщин

Внедрить сокращенный рабочий день для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран, а также продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет - с таким предложением на имя премьер-министра Олжаса Бектенова обратилась депутат Мажилиса Каракат Абден, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В своем депутатском запросе депутат подчеркнула, что в последние годы в Казахстане проведен ряд реформ, направленных на совершенствование государственной политики в сфере женского лидерства.

"Вместе с тем Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на дисбаланс в представительстве женщин в государственном аппарате. Благодаря в том числе инициативам партии "Ауыл" этот вопрос получил положительный сдвиг. Лишь за последние полгода количество женщин-акимов районов выросло на 8 процентов, женщины стали смелее и решительнее выдвигаться на руководящие должности. Но, несмотря на предпринимаемые шаги, результаты этих мер остаются на уровне количественных показателей, а нам нужны системные изменения", - заявила Абден.

В своем депзапросе депутат привела статистику, согласно которой в 2023 году доля женщин среди государственных служащих составляла 55,7 процента, однако на руководящих позициях их значительно меньше - всего 20,3 процента. При этом Абден отметила, что с момента обретения независимости доля занимающих политические должности женщин ни разу не превышала отметки в 15 процентов.

Депутат озвучила правительству ряд предложений, которые, по ее мнению, будут способствовать развитию женского лидерства. В частности, Каракат Абден предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск до двух лет, а также рассмотреть возможность внедрения сокращенного рабочего дня для женщин, ориентируясь на опыт скандинавских стран.