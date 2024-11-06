Арест Хасана Касымбаева: мать избитого бойца ММА рассказала об угрозах

Мать избитого бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова поделилась подробностями жестокого нападения на сына, которое произошло 17 июня 2021 года в Талгаре. Инцидент, запечатленный на видео, быстро распространился по соцсетям и вызвал широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что по делу были осуждены несколько участников нападения, семья Алимова, по словам матери, по-прежнему испытывает страх за свою безопасность. Она утверждает, что их жизнь остается под угрозой из-за группировки, которую местные жителя связывают с задержанным ранее Хасаном Касымбаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Мать Армана Алимова утверждает, что ее сын и их семья до сих пор находятся под угрозой.

"Мы живем в Талгаре, и находимся в постоянной опасности. Есть давление сейчас, и все время пока шел процесс оказывалось давление. Сейчас нам предоставили охрану. Я всегда переживала и боялась последствий. Когда осудили исполнителей, всей семьей боялись мести, так как исполнителей посадили, а группировка осталась. Из-за этого сын уехал. Сейчас вернулся домой, потому что получил травму на тренировке. Сейчас он дома, его охраняет полиция", - говорит женщина.

Избиение, по словам матери потерпевшего, оставило тяжелые физические и психологические последствия.

"У Армана было плохое моральное состояние после избиения. Он долго выходил из депрессии, хотя физически вроде восстановился. Почти месяц пролежал в больнице. Потерял зрение, один глаз не видит на 90 процентов", - рассказывает мама.

По ее словам, сын получил серьезные травмы головы, а также из-за побоев битами и дубинками повредил легкие, после чего полтора года провел в туберкулезном диспансере.

Как поясняет женщина, группировка, якобы возглавляемая Хасаном Касымбаевым, тщательно организована и имеет четкую структуру: старшую, среднюю и младшую группы, которые занимаются набором и воспитанием новых членов, начиная со школьного возраста.

"Эта банда многочисленная, всегда себе смену взращивают", - подчеркивает мать пострадавшего.

Женщина уверяет, что группировка продолжает существовать и активно действует в Талгаре. По ее словам, они терроризируют всех с начала 2000-х годов. Тогда, по ее словам, везде фигурировал братишка Касымбаева, который сейчас отбывает срок за убийство.

Конфликт между Хасаном Касымбаевым и ее сыном, по словам матери, начался еще задолго до избиения.

"Мой сын якобы что-то сказал Касымбаеву. Тот, как Дон Корлеоне, не терпит, чтобы кто-то говорил против него, а мой сын осмелился это сделать. Его обвинили в том, что он был причастен к разборке между хуторскими во время перестрелки в 2020 году. Якобы мой сын настроил людей на разборки", - говорит мать Армана.

Она подчеркнула, что ее сын не был причастен к конфликту, но потерпевшую сторону перестрелки знал.

"После той перестрелки было примирение сторон. Однако ОПГ решила отомстить сыну. И прямо из зала суда, когда фигурантов дела отпустили, они решили напасть на сына. Но он смог убежать. Получается на него было два нападения. В первом случае он сумел уйти, а во второй раз они напали средь бела дня", - объяснила женщина.

Три года шли суды, после нападения на ее сына, которое зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения в 2021 году.

"Суд первой инстанции, именно Талгарского суда, привлек к ответственности троих фигурантов дела, вместо пяти и заказчика Хасана Касымбаева. Их выпустили из зала суда, не применив статью о похищении, а лишь вменив хулиганку. Мы подали на апелляцию. Пока дело рассматривалось в апелляции, они совершили еще более тяжкое преступление: убили человека в Алматы, а второго сделали инвалидом", - отметила мать Армана.

После поданной апелляции, по словам женщины, еще одного нападавшего все-таки нашли, но разыскивали его уже за убийство, которое произошло в Алматы. Пятого фигуранта разыскали в Астане. Как оказалось, он уже работал в силовых структурах - сотрудником СОБР.

В итоге за избиение и похищение Армана Алимова двоим, которые были ранее уже судимы, дали по 10 лет лишения свободы. Еще двоим, ранее несудимым - по 9 лет. Тому, кто находился в бегах и совершил, после нападения на Армана, убийство в Алматы, в общей сложности дали 22 года заключения.

Против самого заказчика, как пояснила матери Армана, у полиции ничего не было, ни один исполнитель на заказчика не указал.

Сейчас, по словам женщины, ее сыну продолжают поступать угрозы.

"Арман сообщал следователям об этих угрозах. Сейчас дела начали пересматривать, и нас охраняет полиция. Мы очень надеемся, что справедливость наконец-то восторжествует", - заключила мать Армана.

Напомним, групповое избиение и похищение бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова произошло в Талгаре 17 июня 2021 года. Момент нападения был зафиксирован на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.

Мужчина, как тогда рассказали родственники, был сначала избит перед минимаркетом "Виктория" в районе Промкомбината, а затем в бессознательном состоянии вывезен за "канал" в районе поселка Кендала, где его избили вновь. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию Талгарской ЦРБ, а позднее, чтобы избежать давления на семью, был переведен в больницу Алматы. Нападение Алимов считает беспричинным. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

Позже были задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области. На данный момент они продолжают отбывать наказание в местах лишения свободы.

Однако, недавно появились новые подробности по данному делу. Так, 4 ноября текущего года был взят под стражу Хасан Касымбаев, которого в Талгаре называют главой "хуторской" бригады. В департаменте полиции Алматинской области нам подтвердили, что Касымбаев был задержан в связи с этим происшествием. Имя его фигурирует и в инциденте с убийством Шерзата Болата в Талгаре.