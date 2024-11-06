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06.11.2024, 17:33

В Казахстане готовятся изменения по призыву и отсрочке от службы

Новости Казахстана 0 372

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания. В случае, если документ будет принят, для призыва на воинскую службу в Казахстане будет официально использоваться служба 1414, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Законопроектом закрепляется электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу. Таким образом Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "Электронного правительства" – службу 1414 и "Личный кабинет" пользователя", - сообщили в Мажилисе.

Получить отсрочку от призыва для продолжения образования казахстанцы смогут только не более одного раза по каждому уровню образования. То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для получения отсрочки. Гражданам, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам гражданину, состоящему в браке, и срок беременности его супруги составляет двенадцать и более недель.

Ранее мы писали о том, что сервис 1414 предупредил казахстанцев.

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