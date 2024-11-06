В Казахстане готовятся изменения по призыву и отсрочке от службы

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания. В случае, если документ будет принят, для призыва на воинскую службу в Казахстане будет официально использоваться служба 1414, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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"Законопроектом закрепляется электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу. Таким образом Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "Электронного правительства" – службу 1414 и "Личный кабинет" пользователя", - сообщили в Мажилисе.

Получить отсрочку от призыва для продолжения образования казахстанцы смогут только не более одного раза по каждому уровню образования. То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для получения отсрочки. Гражданам, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам гражданину, состоящему в браке, и срок беременности его супруги составляет двенадцать и более недель.

Ранее мы писали о том, что сервис 1414 предупредил казахстанцев.