“Дети перестают быть людьми“. Об угрозе квадроберов высказались в Парламенте Казахстана

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Мажилисмен направил депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором призвал "всесторонне изучить этот вопрос и принять комплексные профилактические меры".

"Кто такие квадроберы? Они отказываются быть людьми и в повседневной жизни притворяются животными, ходят на четвереньках и маскируются под животных. Он живет как собака и кошка и говорит их голосами. Это угроза для детей и подростков нашей страны. Они не только меняют свой внешний вид, но также известны тем, что нападают на людей, например, царапая и кусая. Подобные события уже зарегистрированы в соседних странах - России и Узбекистане", - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

По словам Мукаева, в социальных сетях есть специальные группы и закрытые каналы, обучающие тому, как стать квадробером. Также для них организуются специальные занятия.

"На первый взгляд это считается детским поведением, однако оно оказывает негативное влияние на детскую психологию и социальное развитие, выходит за рамки дозволенного. А в западных странах дети отказываются говорить на уроках и издают звуки животных. Для представителей этой субкультуры проводятся специальные вечеринки. Кроме того, продажа вещей, необходимых для того, чтобы стать квадробером, стала новым источником бизнеса, и продается по высоким ценам в интернете", - рассказал Даулет Мукаев.

По мнению парламентария, дети, увлекающиеся квадробингом, "психологически страдают от этой игры и перестают быть людьми".

"Если мы не предотвратим эту проблему, мы окажемся на грани потери поколения. Вместо привития ребенку человеческих ценностей пошел вперед процесс регресса. Страны мира бьют тревогу и призывают обратить особое внимание на детей. Это важный вопрос не только для родителей, но и для всего общества и государства. Нам необходимо создать социальный и правовой барьер в этом вопросе и жестко контролировать социальные сети", - заявил депутат.

Такие социальные тенденции, по его мнению, требуют срочных действий из-за их быстрого развития.



Квадроберы - люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

В октябре Даулет Мукаев посвятил теме квадроберов пост на своей странице в Instagram. Депутат считает, что за субкультурой стоят "большие бизнес-интересы", а также называет квадробинг опасной для общества болезнью.