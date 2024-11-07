Депутат заявил о рейдерстве чиновников под видом возврата активов Старого Казахстана

Мажилисмен Азат Перуашев заявил о нарастающей тенденции использования чиновниками полномочий для передела собственности и рейдерских захватов бизнеса под видом возврата активов Старого Казахстана. Депутат обратился с соответствующим запросом в Генеральную прокуратуру и к премьер-министру, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По словам Перуашева, к ним в партию обращаются предприниматели из разных отраслей экономики с сигналами о нарастающей тенденции использования чиновниками своих полномочий для банального передела собственности и рейдерских захватов бизнеса.

"Из наиболее вопиющих примеров можно назвать уже поднимавшийся нами случай, когда акимат Сарыагашского района Туркестанской области под предлогом возврата собственности Болата Назарбаева отобрал у соседних предпринимателей часть объектов санатория, приобретенных единым лотом с открытого аукциона Минфина в 2017 году. Но при этом вернул объекты компании самого Болата Назарбаева. А объекты добросовестного бизнеса остались изъяты, в связи с чем санаторий понес убытки на 2 миллиарда тенге. Аналогичным образом АО "КТЖ" через суд обязало ТОО "АНГРЕНСОР Ltd" безвозмездно передать здание и железнодорожные пути на станции Атыгай Павлодарской области, построенные этим ТОО в 2011 году, стоимостью более 1,5 миллиарда тенге. (...) Поступают и другие подобные сигналы из разных регионов. Налицо уже целая практика передела собственности", - привел примеры в своем запросе депутат.

При этом, по словам Перуашева, "рейдеры иногда ссылаются на действия по возврату незаконных активов одиозных фигур Старого Казахстана и связанных с ними олигархов".

"Демпартия "Ак жол" категорически поддерживает реальную работу в этом направлении, мы инициировали множество депутатских запросов на эту тему с 2013 года, активно участвовали в обсуждении соответствующего закона. Действительно, в рамках возврата незаконных активов бонз и воротил Старого Казахстана предусмотрена и добровольная процедура. Но ни в одном из перечисленных выше примеров нет речи об олигархах. Даже наоборот, как в случае с санаторием в Сарыагаше – компании покойного Болата Назарбаева вернули объекты, а у добросовестных предпринимателей под этим предлогом изъяли законно купленную с аукциона собственность", - заявил Перуашев.

Фракция "Ак жол" призывала правительство и Генпрокуратуру обратить самое пристальное внимание на складывающуюся практику незаконного передела собственности, защитить добросовестный бизнес и жестко пресекать чиновников и иных лиц, нарушающих законные права предпринимателей.

Напомним, ранее с похожим запросом на имя премьер-министра и генерального прокурора обращался депутат Мажилиса Ерлан Саиров. В запросе депутат отметил, что еще с 2000-х годов представители Старого Казахстана систематически отбирали успешный бизнес у предпринимателей.

В феврале текущего года Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову обвинили в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов.