Пенсии и пособия на ребенка: названы размеры выплат на 2025 год

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как изменится ряд выплат и пособий в Казахстане в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

Как сообщили в Минтруда в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, с начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут повышены на 6,5 процента.

Согласно Социальному кодексу, семьям, имеющим детей, из средств республиканского бюджета назначаются следующие пособия:

1) Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка, размеры которых составят:

при рождении 1-го, 2-го, 3-го ребенка – 149 416 тенге (38 МРП);

при рождении 4-го и более детей – 247 716 тенге (63 МРП).

2) Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (для неработающих женщин):

на первого ребенка – 22 649 тенге (5,76 МРП);

на второго ребенка – 26 777 тенге (6,81 МРП);

на третьего ребенка – 30 867 тенге (7,85 МРП);

на четвертого и более ребенка – 34 995 тенге (8,90 МРП).

3) Ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, получающих общее среднее, послесреднее или высшее образование, после достижения ими 18 лет. Размер пособия устанавливается в зависимости от количества детей в семье:

семьям с 4 детьми – 63 030 тенге (16,03 МРП);

семьям с 5 детьми – 78 798 тенге (20,04 МРП);

семьям с 6 детьми – 94 565 тенге (24,05 МРП);

семьям с 7 детьми – 110 332 тенге (28,06 МРП);

семьям с 8 и более детьми – по 15 728 тенге (4 МРП) на каждого ребенка.

4) Ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени:

награжденным подвесками "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава" I и II степеней – 29 097 тенге (7,4 МРП);

награжденным подвесками "Күміс алқа" – 25 165 тенге (6,4 МРП).

5) Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью, до достижения им 18 лет, в размере 74 428 тенге (1,61 от прожиточного минимума).

Наряду с вышеперечисленными пособиями из республиканского бюджета в 2025 году также будут повышены:

1) Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет (солидарная пенсия) - на 8,5 процента с опережением инфляции на 2 процента (6,5+2).

Как отметили в Минтруда, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента. В результате размеры пенсии составят:

минимальный размер – 62 771 тенге;

максимальный размер – 162 195 тенге.

2) Базовая пенсионная выплата - на 6,5 процента (в зависимости от трудового стажа составит от 70 до 110 процентов от величины прожиточного минимума - ПМ):

минимальный размер – 32 360 тенге (70 процентов от ПМ);

максимальный размер – 50 851 тенге (110 процентов от ПМ).

Общий размер пенсии с учетом базовой и солидарной выплат составит:

минимальный размер пенсии – 95 131 тенге;

максимальный размер пенсии – 213 046 тенге;

3) Государственное специальное пособие по спискам №1 и №2 (для лиц, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда) - на 6,5 процента. Размеры выплат составят:

по списку №1 – 37 040 тенге (9,42 МРП);

по списку №2 – 32 951 тенге (8,38 МРП).

4) Пособие на погребение - на 6,5 процента. Размеры пособия составят:

участникам и лицам с инвалидам Великой Отечественной войны – 142 912 тенге (36,6 МРП);

пенсионерам, получателям госсоцпособий (по инвалидности, по случаю потери кормильца) и госспецпособий по спискам №1 и №2 – 137 620 тенге (35 МРП).

5) Специальное профессиональное государственное пособие (до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда) - на 6,5 процента. Размер пособия составит 92 456 тенге (2 ПМ).

6) Государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью І группы - на 6,5 процента. Размер пособия составит 74 428 тенге (1,61 ПМ).

7) Размеры специального государственного пособия также будут повышены на 6,5 процента и составят:

лицам с инвалидностью ВОВ – 62 912 тенге (16 МРП);

участникам ВОВ – 62 912 тенге (16 МРП);

лицам, приравненным к лицам с инвалидностью ВОВ – 29 687 тенге (7,55 МРП);

лицам, приравненным к участникам ВОВ – 24 340 тенге (6,19 МРП);

вдовам воинов, погибших в ВОВ – 17 616 тенге (4,48 МРП);

женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью ВОВ – 10 066 тенге (2,56 МРП);

Героям Социалистического труда, Советского Союза, Героям Социалистического труда из числа участников ВОв, Героям Советского Союза, "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" – 545 094 тенге (138,63 МРП);

лицам, удостоенным звания "Халық Қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" – 545 094 тенге (138,63 МРП);

семьям погибших (умерших, пропавших без вести) военнослужащих – 18 048 тенге (4,59 МРП);

труженикам тыла в годы ВОВ (38 963 человек) – 8 376 тенге (2,13 МРП);

участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС – 18 874 тенге (4,80 МРП);

лицам с инвалидностью I и II группы – 6 724 тенге (1,71 МРП);

лицам с инвалидностью III группы – 2 910 тенге (0,74 МРП);

детям с инвалидностью до 7 лет – 4 326 тенге (1,10 МРП);

жертвам политических репрессий, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами – 4 837 тенге (1,23 МРП);

лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги (139 человек) – 4 837 тенге (1,23 МРП);

ветеранам боевых действий на территории других государств, в том числе: в Афганистане – 24 340 тенге (6,19 МРП); на таджикско-афганском участке, миротворцам в Ираке, в Нагорном Карабахе – 18 874 тенге (4,80 МРП).

Повлияет ли курс валют на размер выплат в Казахстане?

В Казахстане республиканский бюджет ежегодно разрабатывается на плановый период с учетом прогноза социально-экономического развития.

Согласно Социальному кодексу, размеры базовой пенсионной выплаты и всех пособий из республиканского бюджета определяются от кратности к размеру МРП и прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.