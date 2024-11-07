Пенсии и пособия на ребенка: названы размеры выплат на 2025 год

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, как изменится ряд выплат и пособий в Казахстане в 2025 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в Минтруда в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, с начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут повышены на 6,5 процента.
Согласно Социальному кодексу, семьям, имеющим детей, из средств республиканского бюджета назначаются следующие пособия:
1) Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка, размеры которых составят:
2) Ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет (для неработающих женщин):
3) Ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, получающих общее среднее, послесреднее или высшее образование, после достижения ими 18 лет. Размер пособия устанавливается в зависимости от количества детей в семье:
4) Ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени:
5) Государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю, опекуну, воспитывающим ребенка с инвалидностью, до достижения им 18 лет, в размере 74 428 тенге (1,61 от прожиточного минимума).
Наряду с вышеперечисленными пособиями из республиканского бюджета в 2025 году также будут повышены:
1) Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет (солидарная пенсия) - на 8,5 процента с опережением инфляции на 2 процента (6,5+2).
Как отметили в Минтруда, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента. В результате размеры пенсии составят:
2) Базовая пенсионная выплата - на 6,5 процента (в зависимости от трудового стажа составит от 70 до 110 процентов от величины прожиточного минимума - ПМ):
Общий размер пенсии с учетом базовой и солидарной выплат составит:
3) Государственное специальное пособие по спискам №1 и №2 (для лиц, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда) - на 6,5 процента. Размеры выплат составят:
4) Пособие на погребение - на 6,5 процента. Размеры пособия составят:
5) Специальное профессиональное государственное пособие (до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда) - на 6,5 процента. Размер пособия составит 92 456 тенге (2 ПМ).
6) Государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью І группы - на 6,5 процента. Размер пособия составит 74 428 тенге (1,61 ПМ).
7) Размеры специального государственного пособия также будут повышены на 6,5 процента и составят:
В Казахстане республиканский бюджет ежегодно разрабатывается на плановый период с учетом прогноза социально-экономического развития.
Согласно Социальному кодексу, размеры базовой пенсионной выплаты и всех пособий из республиканского бюджета определяются от кратности к размеру МРП и прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
"Уровень инфляции на 2025 год по отношению к 2024 году составит 6,5 процента. В этой связи в проекте закона о республиканском бюджете на 2025-2027 годы размеры показателей социальной сферы для исчисления размеров социальных выплат на 2025 год установлены: МРП – 3 932 тенге; ПМ – 46 228 тенге. На основании изложенного курс валюты не влияет на размер социальных выплат", - сообщили в Минтруда.
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