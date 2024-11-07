Кому принадлежит нефть в Казахстане, рассказали эксперты

Мнение о том, что нефть не принадлежит Казахстану и продана иностранным компаниям, часто используется как инструмент популизма. Но права владения остается за государством. Об этом читайте на NUR.KZ.

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Нефть является одним из основных экспортных продуктов Казахстана. Это позволяет получать крупные доходы от продажи сырья, которые пополняют Национальный фонд РК.

Однако это создает определенные риски для экономики государства: сохраняется нефтезависимость, так как "черное золото" занимает 53% от всех продаваемых за границу товаров и около трети доходов госбюджета.

В то же время, согласно сообщению Telegram-канала "Ресурсная линия", в Интернете и даже Парламенте можно услышать заявления о том, что "нефть не наша". Но в действительности нефтедобывающие компании работают по определенным условиям и не имеют прав на ресурсы.

Кто владеет недрами

Нефть, как и прочие ресурсы, может добываться в Казахстане в рамках контракта на недропользование либо соглашения о разделе продукции (СРП).

Это договор, в рамках которого иностранные инвесторы получают право на добычу полезных ископаемых, но оставляют себе одну часть добытого, а другую часть получает государство.

"СРП отличается от обычного контракта на недра, по сути, двумя ключевыми аспектами:

по СРП налог платится в виде натуральной нефти или выручкой в долларах от ее продажи, а по обычному контракту только в тенге; по обычному контракту перечень расходов на работы по недропользованию, которые относят на вычеты и уменьшают налог, строго урегулированы Налоговым кодексом, а по СРП – механизм "вычетов" "вшит" в сами контракты в виде возмещаемых затрат. Причем такие вычеты не распределяются по годам постепенно, как по обычному контракту, а приоритетно, пока не будут покрыты все понесенные расходы", – отмечается в источнике.

То есть недра и ее ресурсы не находятся в частной собственности недропользователей, в том числе по СРП. Они получают лишь право временного пользования. Подобное относится и к контрактам по добыче золота, меди, угля и так далее.

"Говорить "нефть не наша", это все равно что считать, что квартира, сданная в аренду не ваша.

Она ваша, вы можете ее вернуть в любое время, выгнать арендатора, наплевать на договор аренды, но за это придется заплатить арендатору, возместив ему убытки/ущерб от того, что вы его выгнали раньше времени. В том числе по суду.