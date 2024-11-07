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07.11.2024, 07:15

Кому принадлежит нефть в Казахстане, рассказали эксперты

Новости Казахстана 0 3 416

Мнение о том, что нефть не принадлежит Казахстану и продана иностранным компаниям, часто используется как инструмент популизма. Но права владения остается за государством. Об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images
Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

Нефть является одним из основных экспортных продуктов Казахстана. Это позволяет получать крупные доходы от продажи сырья, которые пополняют Национальный фонд РК.

Однако это создает определенные риски для экономики государства: сохраняется нефтезависимость, так как "черное золото" занимает 53% от всех продаваемых за границу товаров и около трети доходов госбюджета.

В то же время, согласно сообщению Telegram-канала "Ресурсная линия", в Интернете и даже Парламенте можно услышать заявления о том, что "нефть не наша". Но в действительности нефтедобывающие компании работают по определенным условиям и не имеют прав на ресурсы.

Кто владеет недрами

Нефть, как и прочие ресурсы, может добываться в Казахстане в рамках контракта на недропользование либо соглашения о разделе продукции (СРП).

Это договор, в рамках которого иностранные инвесторы получают право на добычу полезных ископаемых, но оставляют себе одну часть добытого, а другую часть получает государство.

"СРП отличается от обычного контракта на недра, по сути, двумя ключевыми аспектами:

  1. по СРП налог платится в виде натуральной нефти или выручкой в долларах от ее продажи, а по обычному контракту только в тенге;
  2. по обычному контракту перечень расходов на работы по недропользованию, которые относят на вычеты и уменьшают налог, строго урегулированы Налоговым кодексом, а по СРП – механизм "вычетов" "вшит" в сами контракты в виде возмещаемых затрат. Причем такие вычеты не распределяются по годам постепенно, как по обычному контракту, а приоритетно, пока не будут покрыты все понесенные расходы", – отмечается в источнике.

То есть недра и ее ресурсы не находятся в частной собственности недропользователей, в том числе по СРП. Они получают лишь право временного пользования. Подобное относится и к контрактам по добыче золота, меди, угля и так далее.

"Говорить "нефть не наша", это все равно что считать, что квартира, сданная в аренду не ваша.

Она ваша, вы можете ее вернуть в любое время, выгнать арендатора, наплевать на договор аренды, но за это придется заплатить арендатору, возместив ему убытки/ущерб от того, что вы его выгнали раньше времени. В том числе по суду.

Поэтому Казахстан всегда может выгнать любого недропользователя, но у этой меры есть своя цена. Как с досрочно расторгнутой арендой квартиры", – отмечается в источнике.

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