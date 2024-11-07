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07.11.2024, 08:37

Казахстанец умер после задержания полицией

Новости Казахстана 0 751

В Карагандинской области 65-летний пенсионер скончался от инфаркта после задержания сотрудниками полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Николай Степанюга был задержан сотрудниками полиции в родном селе Керней в Бухар-Жырауском районе 5 сентября этого года. По словам его родных, двое участковых инспекторов полиции увезли его буквально со двора, обвинив в употреблении алкоголя.

"Двое участковых на глазах у соседа издевались над отцом, спровоцировали на словесную перепалку, снимали его на видеокамеру. Далее скрутили его, надели наручники и увезли. А уже через 50 минут притащили к местной больнице, сказали, что нашли его на дороге, и уехали. Непонятно, что в этот промежуток времени они с ним сделали. Но по их вине отец попал в реанимацию и скончался от инфаркта", - рассказал сын погибшего Станислав Степанюга.

Родные пенсионера считают, что участковые инспекторы полиции превысили свои должностные полномочия. По их словам, они составили на погибшего протокол о распитии алкоголя в общественном месте, хотя именно в тот день мужчина спиртное не употреблял. Слова родных подтверждает и сосед покойного, на глазах у которого происходило задержание.

"Николай приехал на мотоцикле с кладбища, где похоронена его супруга. Он был трезв, мы разговаривали. Это было примерно в начале второго. Подъехали сотрудники полиции, сначала просто поздоровались, а затем прицепились к Николаю. Стали спрашивать, пил ли он. Он ответил, что не пил, но собирается выпить дома. Они стали дергать его, провоцировать, потом тащить к служебной машине. Николай, естественно, возмущался. Сказал, хотите оштрафовать, давайте понятых и составляйте протокол на месте. А они ни в какую. Потом и вовсе уложили его лицом к земле, скрутили. Задержали, как опасного преступника", - рассказал подробности того дня сосед погибшего Маулет Киломатов.

Родные Николая Степанюги написали заявление в управление собственной безопасности областного департамента полиции и надеются, что по данному факту проведут тщательное служебное расследование.

"Отец не пил в общественном месте, возможно, у него был перегар небольшой. Он выпивал за день до этого. Мы потеряли в мае маму, он сильно сдал после этого. А тут его просто вывели из равновесия, довели. Полицейские эти в поселке всегда ведут себя агрессивно. Им слово не скажи, они начинают угрожать, что привлекут за неповиновение", - добавил сын погибшего Станислав.

В департаменте полиции Карагандинской области ответили на обвинения родных погибшего. По данным ведомства, по их жалобе о неправомерных действиях в отношении покойного проведена служебная проверка. Доводы заявителей не нашли объективного подтверждения. Также в ведомстве предоставили запись с видеожетона полицейских.

"5 сентября в 13:28 участковые инспекторы полиции Бухар-Жырауского района привлекли к административной ответственности данного гражданина за распитие спиртных напитков в общественном месте. О чем свидетельствует запись с видеожетона. Об отсутствии каких-либо телесных повреждений свидетельствует и персонал местной амбулатории, проводивший медицинское освидетельствование. В тот же день в амбулатории мужчина скоропостижно скончался. По предварительным данным, причина смерти - инфаркт. Проведенная судебно-медицинская экспертиза не подтверждает доводы о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть", - добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Тем временем родные умершего пенсионера уверены, что видеозапись, предоставленная полицией, неполная. По их словам, на ней отсутствует начало и конец записи, поэтому она не отражает полной картины событий того дня.

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