Кто не будет получать новую пенсионную выплату в Казахстане

Пенсионную выплату за счет нового взноса не будут получать казахстанцы старше 1975 года рождения. Еще одно условие – уплата ОПВР не менее пяти лет. Об этих и других правилах узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 января 2024 года в Казахстане появился новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его размер равен определенному проценту от зарплаты работника. И согласно Социальному кодексу РК в течение нескольких лет ставка будет увеличиваться:

в 2024 году она составит 1,5%;

в 2025 году – 2,5%;

в 2026 году – 3,5%;

в 2027 году – 4,5%;

а с 2028 года – 5%.

За кого не уплачиваются ОПВР

ОПВР уплачиваются за счет работодателей. При этом они освобождены от их уплаты за некоторых работников, например, достигших пенсионного возраста. В список исключений по закону входят и лица, родившиеся до 1 января 1975 года.

То есть за казахстанцев, которым уже исполнилось или до конца этого года исполнится 50 лет, новые пенсионные взносы не уплачиваются.

Напомним, что ОПВР отправляются на условные пенсионные счета, которые нельзя унаследовать и использовать на личные цели сверх порогов достаточности. То есть они формируют некий "общий котел", из которого пенсионные выплаты будут производиться независимо от уровня исчерпания пенсионных накоплений.

Таким образом, вслед за введением нового пенсионного взноса в Казахстане утвердили правила осуществления новой пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

Кто не будет получать новую пенсионную выплату

Согласно им новая пенсионная выплата будет назначаться только лицам, за которых уплачивались ОПВР. Как уже было отмечено, казахстанцы старше 1975 года рождения и те, кто также был освобожден от их уплаты, в список получателей не входят.

Еще одно условие – ОПВР за потенциальных получателей должны быть перечислены в совокупности не менее шестидесяти календарных месяцев. То есть, если за подходящего по возрасту и другим параметрам работника уплачивались взносы работодателя, но менее пяти лет, ему тоже не будет назначена новая пенсионная выплата.

При этом ее смогут оформить не только пенсионеры по возрасту, но и лица с инвалидностью первой и второй групп, установленных бессрочно.

Какого размера будет новая пенсионная выплата

Таким образом, новую пенсионную выплату за счет обязательных пенсионных взносов работодателя будут получать казахстанцы 1975 года рождения и младше, за которых не менее пяти лет были перечислены ОПВР.

Она при это будет назначаться пожизненно, то есть по месяц смерти или потери гражданства РК.

Объем накоплений из ОПВР, хоть и не будет исчерпываться, но повлияет на размер выплаты – она будет рассчитываться в том числе с учетом уровня зарплаты, продолжительности накоплений, а также других факторов и коэффициентов.

Но максимальный размер новой пенсионной выплаты в любом случае не будет превышать двух прожиточных минимумов, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Для примера: в 2024 году это 86 814 тенге.

С учетом ежегодного роста прожиточного минимума к наступлению пенсионного возраста потенциальными получателями пенсионных выплат за счет ОПВР эта сумма может быть намного больше.

А уплачиваются ли за казахстанцев новые пенсионные взносы или нет, они могут проверить в выписке со своего лицевого счета на сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). По всем вопросам, связанным с их уплатой, между тем можно обратиться к работодателю.

Также отметим, что, помимо новой пенсионной выплаты, казахстанцы в будущем также будут получать государственную пенсию и выплаты из ЕНПФ за счет собственных накоплений.