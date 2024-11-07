Как победить нелегальных таксистов, рассказал директор совета аэропортов Европы

Представитель европейского объединения аэропортов предложил, как решить проблему с нелегальными таксистами в аэропортах Казахстана, передает корреспондент Tengri Auto.
Приехавший в Алматы на региональный семинар "зеленых" аэропортов Генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец (Международный совет аэропортов Европы - прим.) предложил, как можно победить проблему с таксистами, которые отлавливают прилетающих пассажиров и "заламывают" огромные цены за услуги такси.
"Чтобы решить эту проблему, нужно установить четкие правила, кто может проезжать на территорию аэропорта и кто может предлагать различные услуги, такие как такси. Очень важно, чтобы было взаимодействие местных властей, муниципалитета, аэропорта и полиции. То есть, с одной стороны, чтобы были четко прописанные правила, кто может на территории аэропорта быть, но также чтобы местные власти помогали удостовериться, что эти правила исполняются на практике", - посоветовал Оливье Янковец.
Представитель совета аэропортов Европы также отметил, что считает регулирование авиандустрии в Казахстане "устаревшим и требующим модернизации". Он уточнил, что имеет в виду низкие сборы аэропортов за услуги, которые они оказывают авиакомпаниям. Они значительно ниже, чем в Европе и даже других странах Центральной Азии. По его словам, это тормозит развитие и модернизацию аэропортов.
"Важно повышать сборы, чтобы аэропорты были устойчивы с финансовой точки зрения. Кроме того, более высокие сборы позволят аэропортам заниматься уже более детальным долгосрочным планированием. Помимо прочего, аэропорты должны осуществлять дополнительные проекты по цифровизации и уделять внимание устойчивому развитию", - добавил Оливье Янковец.
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