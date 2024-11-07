Энергетику Казахстана ждут изменения

По словам управляющего директора НПП "Атамекен" Жакыпа Хайрушева, некоторые компании импортируют готовую продукцию, "прикручивают шурупы" и приклеивают ярлык "Сделано в Казахстане". В беседе с LS он отметил, что данная тенденция негативно отражается на конкуренции, так как честные предприятия с высоким уровнем отечественного содержания проигрывают, в том числе в цене. Как следствие, это снижает темпы развития перерабатывающей промышленности и увеличения выпуска товаров высокого передела. Помимо этого, остается зависимость от зарубежной продукции.

В том числе данная проблема касается электроэнергетического сектора, который будут модернизировать. Для этого потребуется свыше 10 трлн тенге инвестиций в ближайшие годы. Среди основных задач – повышение доли местного содержания в проектах.

В связи с этим планируется реформировать систему закупок и сертификации. В том числе разрабатывается реестр ОТП*, в который войдут предприятия с определенной долей казахстанского содержания.

"Важной частью реформы является введение балльной оценки. Она будет включать три основных показателя. 20 баллов – использование местного сырья, 60 баллов – выполнение технологических операций (уровень локализации), 20 баллов – доля работников-казахстанцев, а также выплаты (ФОТ, налоги, комуслуги). Максимальный уровень – 100 баллов", – пояснил он.

Собеседник LS отметил, что данная система позволит создать градацию для закупок, так как в будущем планируется указывать в заявках уровень страновой ценности: в некоторых тендерах потребуется более 70 баллов, где-то – менее 20 баллов. По словам автора Telegram-канала Haırýshev energy, это создаст справедливую конкуренцию и очистит отрасль от лжепроизводителей.

Вместе с тем, по словам эксперта, на начальном этапе для вхождения в реестр требования не будут высокими. Впоследствии условия для участия уже будут повышаться, так как будет расти уровень локализации в стране.

Хайрушев привел в пример строительство трех ТЭЦ в партнерстве с российскими компаниями. По его оценке, из-за того, что в Казахстане не изготавливается основное оборудование, уровень зарубежных технологий будет около 80%. Тем не менее, по прогнозам собеседника LS, с реформой системы закупок данный показатель будет снижаться в пользу продукции Made in KZ.

"Я как-то задал вопрос, сможет ли Казахстан достичь 70% казахстанского содержания в товарах и услугах к 2029 году, именно в энергомашиностроении. Коллеги ответили, что такая амбициозная цель может быть достигнута, если система государственных и других закупок будет поддерживать настоящих отечественных производителей", – заключил Хайрушев.

Его поддержал глава ассоциации КазЭСО Сергей Агафонов.