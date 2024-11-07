Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерах

Водитель в Жамбылской области лишен прав за сокрытие номеров, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz.

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В Жуалынском районе Жамбылской области полиция задержала водителя из Алматинской области, который управлял автомобилем с закрытыми государственными номерами. Машина была остановлена на 564-м километре трассы Западная Европа – Западный Китай. Водитель закрыл буквы на номерах красной бумагой.

Задержанный перевозил товар из Ташкента в Алматинскую область. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а водитель арестован на сутки и лишен водительского удостоверения на один год по решению суда.