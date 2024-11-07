Дерево придавило насмерть женщину в Павлодаре (видео)

В Павлодарской области из-за сильного ветра рухнудо дерево и упало на проходившую женщину, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Жительница Павлодара скончалась от травм, после того, как ее придавило деревом, поваленным сильным ветром.

Как сообщили в Павлодарской областной станции скорой медпомощи, 7 ноябре в 09.37 поступил вызов о том, что женщину придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Через шесть минут медики были на месте происшествия.

"Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, она скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью. Она получила переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени", - прокомментировали в пресс-службе станции скорой медпомощи Павлодарской области.

По информации пресс-службы акимата Павлодара, в мае этого года по заявке КСК во дворе дома, где сегодня упало дерево, проводили санитарную обрезку.