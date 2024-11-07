Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера, заявил Лавров

Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Астане с заместителем премьер-министра – главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, передает mir24.tv

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«Надеемся, что это обогатит наши контакты по острым глобальным проблемам в эпоху перемен, которые мы наблюдаем и в которые мы живем», – отметил руководитель

российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии многостороннего сотрудничества с Астаной.

Сергей Лавров накануне прибыл в Казахстан с визитом.

По итогам саммита БРИКС, который состоялся в Казани 22-24 октября, 13 государств получили статус партнера объединения.

Получение статуса партнера БРИКС стало большим шагом для Казахстана, заявил ранее посол республики в России Даурен Абаев.