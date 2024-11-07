Казахстанцы отчитались о золотых запасах и домах за рубежом

По ее словам, в этом году впервые должны были отчитаться 2,1 млн человек – это руководители юрлиц и ИП. Однако до 16 сентября 2024 года не все представили декларации. Им уже направлены 281 тыс. уведомлений.

"На 27 октября в отношении 1241 декларанта были составлены административные материалы, в рамках которого предусмотрена ответственности в виде предупреждения", – добавила Кусаинова.

Из тех кто сдал декларацию сообщили, что у них наличными свыше 17 трлн тенге. Речь идет о 800 тыс. руководителях юрлиц и ИП.

У 18 853 человека в отчете отражено наличие 24 541 объектах недвижимости за пределами страны.

6,6 тыс. казахстанцев указали, что за рубежом у них более 7 тыс. транспортных средств.

9,9 тыс. человек открыли за границей 4,6 тыс. банковских счетов.

22,6 тыс. казахстанцев отразили в документе наличие дебиторской/кредиторской задолженность, в том числе за пределами Казахстана.

4,3 тыс. человек отчитались о владении доли в уставном капитале юрлиц за пределами Казахстана – 5,3 тыс.

У 16,9 тыс. казахстанцев есть доли в жилищном строительстве, в том числе за пределами РК – 23,7 тыс.

Инвестиционное золото хранится у 5,4 тыс. человек.

Более 26 тыс. казахстанцев указали о наличии 65,2 тыс. видов ценных бумаг и производных фининструментов.

5,7 тыс. человек указали в документе, что имеют 7 190 паев и паевых инвестфондов.

У 4,6 тыс. бизнесменов есть 8509 объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

42,7 тыс. казахстанцев указали 59 тыс. объектов имущества, в том числе за пределами РК, с оценочной стоимостью за единицу свыше 1 тыс. МРП (3,69 млн тенге).

Напомним, что начиная с 2025 года декаларацию будут сдавать все казахстанцы достигшие 18 лет.