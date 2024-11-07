18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.11.2024, 14:05

Казахстанцы отчитались о золотых запасах и домах за рубежом

Новости Казахстана 0 456

Казахстанские предприниматели раскрыли государству свои доходы и активы, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По ее словам, в этом году впервые должны были отчитаться 2,1 млн человек – это руководители юрлиц и ИП. Однако до 16 сентября 2024 года не все представили декларации. Им уже направлены 281 тыс. уведомлений.

"На 27 октября в отношении 1241 декларанта были составлены административные материалы, в рамках которого предусмотрена ответственности в виде предупреждения", – добавила Кусаинова.

Из тех кто сдал декларацию сообщили, что у них наличными свыше 17 трлн тенге. Речь идет о 800 тыс. руководителях юрлиц и ИП. 

У 18 853 человека в отчете отражено наличие 24 541 объектах недвижимости за пределами страны.

6,6 тыс. казахстанцев указали, что за рубежом у них более 7 тыс. транспортных средств.

9,9 тыс. человек открыли за границей 4,6 тыс. банковских счетов.

22,6 тыс. казахстанцев отразили в документе наличие дебиторской/кредиторской задолженность, в том числе за пределами Казахстана.

4,3 тыс. человек отчитались о владении доли в уставном капитале юрлиц за пределами Казахстана – 5,3 тыс.

У 16,9 тыс. казахстанцев есть доли в жилищном строительстве, в том числе за пределами РК – 23,7 тыс.

Инвестиционное золото хранится у 5,4 тыс. человек.

Более 26 тыс. казахстанцев указали о наличии 65,2 тыс.  видов ценных бумаг и производных фининструментов.  

5,7 тыс. человек указали в документе, что имеют 7 190 паев и паевых инвестфондов.

У 4,6 тыс. бизнесменов есть 8509 объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

42,7 тыс. казахстанцев указали 59 тыс. объектов имущества, в том числе за пределами РК, с оценочной стоимостью за единицу свыше 1 тыс. МРП (3,69 млн тенге).

Напомним, что начиная с 2025 года декаларацию будут сдавать все казахстанцы достигшие 18 лет.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...