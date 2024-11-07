"За 30 лет построили два стадиона": сенатор высказался о коррупции в казахстанском футболе

На заседании сената депутат Дархан Кыдырали раскритиковал развитие казахстанского футбола. Запрос на эту тему он адресовал премьер-министру и Генпрокуратуре, передает корреспондент NUR.KZ.

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"В последнее время растет число скандалов вокруг казахстанского футбола. Наверное, республиканский чемпионат по футболу войдет в историю по числу скандалов и споров. Матчи "Атырау-Актобе", "Атырау-Астана" возмутили многих казахстанцев. Решение, кому отдать победу, вызывают нарекания болельщиков, и возникает вопрос - не стоит ли там коррупция", - заявил депутат Дархан Кыдырали.

Он добавил, что вопрос доступа детей к занятию футболом в Казахстане также не решен, в регионах элементарно нет футбольных полей.

"Тогда как в Узбекистане и Грузии за счет поддержки детского футбола и развития инфраструктуры достигли значительных результатов, у нас в Казахстане за 30 лет независимости построили два стадиона.

Один из них построен на значительную сумму - "Туркестан-Арена", закрывшийся после одной игры. "Астана Арена" прошла через капремонт. Остальные стадионы у нас старые и не соответствуют даже самым минимальным требованиям УЕФА", - возмутился депутат.

Вопросы у сенатора возникли и к зарплатам легионеров и тренеров.

"Известно, что заработная плата главного тренера сборной, которая не забила соперникам ни одного года, и вообще поставила антирекорд, в разы выше зарплат тренеров ведущих европейских команд. Сколько она в реальности - тайна. От кого охраняет эту информацию Федерация футбола?

Не озвучивается и зарплата легионеров, которые играют за местные футбольные команды, финансируемые из местных бюджетов. В этом году установлен лимит на легионеров. Но иногда мы видим, как на поле выходят 11 иностранных игроков.

Бюджет Федерации футбола составляет 10 млрд тенге, но нет открытой информации, куда эти средства направляются. Если учесть, что региональным филиалам выделяется по 3-5 млн тенге, то на что тратятся остальные средства?" - задался вопросом депутат Дархан Кыдырали.

Ранее в Антикоре рассказали о выявленных коррупционных рисках в сфере финансирования спорта в Казахстане. Например, вместо строительства спорткомплексов и футбольных академий спортивные организации огромные деньги тратили на содержание легионеров.

Летом текущего года Антикор также сообщил, что за последние 6 лет на финансирование только 18-ти футбольных клубов в Казахстане было выделено более 200 млрд тенге. При таких затратах Казахстан в мировом рейтинге FIFA занимает низкие позиции. Самым дорогим клубом является ФК "Астана", получившим от АО "Самрук-Қазына" спонсорскую помощь в виде 50,1 млрд тенге.

До этого стало известно, что вопреки поручению президента страны по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольным профклубам страны за последние 3 года сверх лимита выплачено более 30 млрд тенге.

Отметим, что в Казахстане готовятся установить запрет на финансирование легионеров в спорте за счет госбюджета. По данным Министерства туризма и спорта, финансирование легионеров профессиональными спортивными клубами будет осуществляться за счет спонсорских средств.