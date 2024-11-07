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07.11.2024, 15:33

Сенатор подтвердил дальнее родство с Хасаном Касымбаевым

Новости Казахстана 0 779

Депутат Сената от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о родстве с арестованным Хасаном Касымбаевым, которого в Талгаре называют главой "Хуторской бригады", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Хасан Касымбаев, Жанболат Жоргенбаев. Кадр из видео, senate.parlam.kz
Хасан Касымбаев, Жанболат Жоргенбаев. Кадр из видео, senate.parlam.kz

Ранее в сети появилась информация о том, что сенатор Мухтар Жоргенбаев является родственником Хасана Касымбаева. И, возможно, "мог влиять на ситуацию". В частности, сообщается, что сенатор мог просить оставить на должности и не увольнять руководителя аппарата акима Талгарского района Аслана Касымбаева, который приходится братом Касымбаеву.

Редакция Tengrinews.kz обратилась к сенатору Жоргенбаеву за комментарием.

"Да, я видел публикации и видео в соцсетях, где утверждается, что я якобы каким-то образом влиял на ситуацию, связанную с братьями Касымбаевыми в Талгарском районе.

Хочу официально заявить, что я не обращался ни к кому и не предпринимал никаких шагов к тому, чтобы теперь уже бывший руководитель аппарата Талгарского района Аслан Касымбаев сохранил свою должность. Тем более, я никоим образом не влияю и не пытался влиять на ход следствия в отношении Хасана Касымбаева", - прокомментировал Жоргенбаев.

Вместе с тем, сенатор подтвердил родство с Касымбаевым, заявив что Хасан является его "дальним родственником".

"По поводу родства. Да, могу подтвердить, что он является моим дальним родственником, как и многие другие жители области. У казахов, как вы знаете, родственников всегда очень много. Но мы не поддерживали каких-либо постоянных контактов. Максимум, могли пересекаться где-то на больших семейных тоях или похоронах, когда собираются все дальние родственники.

Все заявления в мой адрес считаю клеветой и оставляю за собой право обратиться в суд на тех, кто клевещет на меня", - резюмировал Мухтар Жоргенбаев.

Напомним, о задержании Хасана Касымбаева стало известно 4 ноября. Позже в департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию.

По данным полиции, Касымбаев может иметь отношение к похищению и избиению тренера по боям без правил в июне 2021 года в Талгаре. Тогда групповое избиение и похищение мужчины попали на видео. В описании отмечалось, что избитый мужчина - боец и тренер по боям без правил Арман Алимов.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Убийство Шерзата Болата: стали известны ключевые подробности

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Убийство в Талгаре: полиция ответила на вопрос о причастности банды “Хуторские“

Позже с заявлением выступил некий Хасан Касымбаев, которого в сети называют главой "Хуторской бригады". Он назвал "порочащими" комментарии в сети, которые пишут о нем жители Талгара.

"Люди вменяют мне роль лидера ОПГ "Хуторские". Я официально заявляю, что никакого отношения к какой-либо группировке, занимающейся противоправной деятельностью, отношения не имею. Я не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Одним словом, я чист перед законом", - заявил Хасан Касымбаев.

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