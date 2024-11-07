Лавров рассказал о предложениях России по строительству АЭС в Казахстане

Российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане . Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров , слова которого приводит РИА Новости , передает "Газета.RU"

Фото: МИД РФ/РИА Новости

«Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики», — заявил он.

По словам дипломата, компания «Росатом» готова помочь Казахстану в рамках сотрудничества стран. Помимо этого, российская сторона готова сотрудничать с агентствами и структурами сторонних государств.

В начале октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ сообщило, что нефтяные доходы российского бюджета в сентябре показали небольшой рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение цен на энергоносители.

В прошлом месяце российский бюджет получил от нефтяной отрасли 597,2 млрд рублей ($6,28 млрд), что на 4% больше, чем в 2023 году. Рост был зафиксирован на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.