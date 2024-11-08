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07.11.2024, 20:44

Казахстанские компании попали под санкции Великобритании

Новости Казахстана 0 620

Несколько компаний из Казахстана оказались в санкционном списке Великобритании, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На сайте правительства Великобритании сообщается, что в рамках санкций против России из-за военных действий в Украине введены ограничения против 56 физических и юридических лиц. Как отмечается, что это крупнейший пакет санкций с мая 2023 года, который затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции, а также частные военные группы, связанные с Кремлем.

В перечне компаний, которые попали под британские санкции, фигурируют такие организации из Казахстана, как:

  • ТОО "TawKZ" (занимается производством промышленных подшипников, приборов, инструментов и деталей оборудования);
  • ТОО "Рабадазия" (оптовая торговля, компания принадлежит иностранному физлицу);
  • "CPS Energy" (муниципальная электроэнергетическая компания);
  • "Запчасть-Трейд" (занимается оптовой торговлей автозапчастями и комплектующими для автомобилей);
  • ТОО "Kazstanex" (занимается производством и поставками разных товаров и услуг в сфере машиностроения);
  • "Stanex Group" (занимается поставкой промышленного оборудования, строительных материалов).

Санкции предполагают заморозку активов и ограничение в предоставлении трастовых услуг.

Напомним, ранее Министерство финансов США наложило санкции на казахстанскую компанию Kazstanex.

Кроме того, ранее ТОО Elem group было включено в список (entity list) Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В Минэкономики поясняли, что введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"Санкции предполагают заморозку активов" это будет уроком что не надо хранить деньги в проблемных странах, да и вообще зарубежом
07.11.2024, 15:55
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