Казахстанские компании попали под санкции Великобритании

Несколько компаний из Казахстана оказались в санкционном списке Великобритании, передает Tengrinews.kz.
На сайте правительства Великобритании сообщается, что в рамках санкций против России из-за военных действий в Украине введены ограничения против 56 физических и юридических лиц. Как отмечается, что это крупнейший пакет санкций с мая 2023 года, который затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции, а также частные военные группы, связанные с Кремлем.
В перечне компаний, которые попали под британские санкции, фигурируют такие организации из Казахстана, как:
Санкции предполагают заморозку активов и ограничение в предоставлении трастовых услуг.
Напомним, ранее Министерство финансов США наложило санкции на казахстанскую компанию Kazstanex.
Кроме того, ранее ТОО Elem group было включено в список (entity list) Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В Минэкономики поясняли, что введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии.
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