Трамп возвращается: чего ждать Казахстану от США

В своей речи после победы на выборах избранный президент США Дональд Трамп обещал снизить налоги, поддерживать нефтяную отрасль, увеличить тарифы на импорт в США из Китая и Европы. Мы узнали у казахстанских экономистов, как эти меры могут повлиять на мировую экономику и экономику Казахстана в частности.

Торговое давление на Китай и риски для мировой экономики

Экономист Марат Каирленов отметил, что возможное усиление торгового давления на Китай со стороны США, о котором косвенно упомянул Трамп в своей речи после выборов, может сильно ударить по Китаю и привести к дефрагментации мировой экономики. В свою очередь, Китай как крупнейший покупатель сырья, переживая кризисные явления, может сократить его закуп, что негативно скажется на ценах не только на нефть, но и на другие сырьевые продукты.

Влияние на добычу и цены на нефть

"Трамп заявил, что после победы он намерен наращивать добычу нефти США. При прочих равных, например, влияния фактора Ирана, это может привести к снижению цен на нефть с текущих показателей 70 долларов за баррель до 60 долларов, и будем надеяться, что не ниже", - отметил экономист.

Мирные инициативы и санкции

По словам Каирленова, обещания Трампа добиться мира и окончания конфликта в Украине следует воспринимать не столь оптимистично, так как неизвестно, на каких условиях этого мира удастся добиться. Будут ли у Украины гарантии и будет ли война действительно завершена или только приостановлена. Это также серьезно повлияет на вопрос санкций и того, усилится или снизится санкционное давление на экономику России, которая существенно влияет на экономику Казахстана.

Влияние тарифов на инфляцию и доллар

"Трамп грозит высокими тарифами на китайскую и на европейскую продукцию, из-за чего рост цен и инфляции в мире может продолжиться. ФРС США в связи с этим может продолжить повышать базовую ставку, из-за чего доллар будет дорожать. Также рост добычи нефти в США может привести к падению цен до 50-60 долларов за баррель, что может стать двойным ударом по Казахстану, с одной стороны, за счет дорогого доллара, с другой - за счет падения цен на нефть. В то же время Трамп известен поддержкой фондового рынка и будет давить на ФРС для снижения ставки. Будем надеяться, что "идеального шторма" для экономики Казахстана не будет, но нужно быть готовым и к нему", - добавил Каирленов.

Замедление глобального экономического роста

Экономист, автор Telegram-канала "Комментарий" Эльдар Шамсутдинов считает, что возможное введение США высоких тарифов на импорт, особенно из Китая, может замедлить глобальный экономический рост, снизить объемы мировой торговли и вызвать инфляционное давление. Для Казахстана, как экспортно ориентированной экономики, это может привести к снижению спроса на сырьевые товары и уменьшению экспортных доходов. Кроме того, возможны колебания валютных курсов и ухудшение условий внешней торговли. Повышение волатильности иностранной валюты может повысить инфляционное давление.

Рост добычи нефти и давление на цены

"Вторая администрация Трампа, вероятно, будет стремиться увеличить добычу нефти в США за счет смягчения экологических норм и расширения возможностей аренды офшорных и федеральных земель. По последним данным, Министерство энергетики США (EIA) повысило прогноз по добыче нефти на 2024 год, ожидая средний уровень добычи на уровне 13,25 миллиона баррелей в сутки. Это на 20 тысяч баррелей больше, чем предыдущая оценка. В 2025 году ожидается дальнейший рост до 13,77 миллиона баррелей в сутки​. Увеличение предложения нефти со стороны США может оказывать понижательное давление на мировые цены на нефть, особенно если спрос не будет расти соответствующими темпами", - отметил экономист.

Повышение процентных ставок и укрепление доллара

По словам эксперта, если ФРС США решит повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией, это может укрепить доллар. Для развивающихся стран, включая Казахстан, это негативный фактор, так как приводит к оттоку капитала, ослаблению национальных валют и удорожанию обслуживания внешнего долга. Это также может повысить стоимость заимствований для казахстанских компаний и правительства. С другой стороны, повышение ставок может замедлить экономический рост в США, что может снизить спрос на экспорт из развивающихся стран.

Потенциальное снижение геополитической напряженности

В отношении внешней политики и обещаний Дональда Трампа прекратить все военные конфликты эксперт отмечает, что это может снизить геополитическую напряженность, что благоприятно скажется на мировой экономике. Снижение санкционного давления может открыть новые возможности для международной торговли.