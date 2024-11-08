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08.11.2024, 08:16

Чиновница торговала водкой навынос в Казахстане

Новости Казахстана 0 344

В Павлодарской области главу управления казначейства одного из районов уличили в торговле алкоголем в кафе в ночное время. Чиновницу накажут в дисциплинарном порядке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотос с сайта Тengrinews.kz
Фотос с сайта Тengrinews.kz

Дисциплинарное дело в отношении госслужащей рассмотрели на областном совете по этике.

"Установлено, что в августе этого года руководитель казначейства Успенского района продавала водку (крепостью - прим.) 38 градусов навынос в кафе села Успенка", - сообщил прокурор Успенского района Бекбол Халмурзаев.

Как оказалось, чиновница после 21:00 продала бутылку водки навынос одному из местных жителей. На выходе из кафе его остановили полицейские. Мужчина указал на продавца, в которой сотрудники и узнали главного казначея района. На владельца кафе составили административный протокол и направили дело в суд, а чиновницу уличили в занятии предпринимательством.

В суде руководитель управления казначейства рассказала, что в тот день зашла в гости к знакомому бизнесмену. Она же сообщила, что иногда помогает получать по накладным товар от поставщиков, в том числе алкогольную продукцию, так как ее друг-предприниматель является инвалидом первой группы и нуждается в посторонней помощи. Однако суд отнесся к ее словам критически.

"Установленный факт реализации алкогольной продукции со стороны госслужащей и неоднократное содействие в осуществлении предпринимательской деятельности является прямым нарушением закона "О госслужбе".

Госслужащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией. В ее функции не входят прием товаров по накладным от поставщиков, в том числе реализация алкогольной продукции в ночное время в кафе", - сказал прокурор Халмурзаев.

Отметим, за торговлю алкоголем в ночное время навынос владельца кафе оштрафовали на 206 тысяч тенге. Предприниматель пытался обжаловать судебное постановление суда, но апелляционный суд оставил его в силе.

Участники совета по этике сошлись во мнении, что чиновница дискредитировала госслужбу, и рекомендовали акиму района вынести ей дисциплинарное взыскание за нарушение "Этического кодекса" и закона "О госслужбе" в виде неполного служебного соответствия.

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