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08.11.2024, 08:47

Топ-5 страхов при покупке подержанного авто

Новости Казахстана 0 303

Рынок подержанных автомобилей привлекает внимание автомобилистов благодаря большему количеству предложений и более доступным ценам. Тем не менее многие покупатели испытывают ряд опасений, связанных с приобретением таких машин. Корреспондент Tengri Auto провел опрос и собрал топ-5 самых больших страхов покупателей подержанных авто.

Изображение сгенерировано DALLE
Изображение сгенерировано DALLE

1. Состояние

Первое место в списке страхов автолюбителей занимает состояние автомобиля. Конечно, чтобы избежать частых визитов на СТО, рекомендуется провести диагностику автомобиля перед покупкой. Независимый эксперт из сервисного центра сможет оценить реальное состояние машины. Однако бывают случаи, когда продавец не хочет или не может по каким-то причинам загнать авто на сервис, а покупателю уже очень сильно приглянулся вариант. В таком случае мы можем только пожелать удачи покупателям и надеяться, что с вашими автомобилями все хорошо.

2. Потраченное время

На втором месте оказался страх потратить время на просмотр автомобилей, которые не соответствуют ожиданиям. Ездить от одного продавца к другому и получать один и тот же неудовлетворяющий итог неприятно. Чтобы избежать этого, важно тщательно изучать объявления и сравнивать фотографии с описаниями. Помните: достоверное объявление должно быть понятно и логично.

3. Проблемы с документами

Проблемы с документами могут омрачить радость от приобретения автомобиля. Проверка через eGOV и другие сервисы поможет избежать неприятных сюрпризов. Размышления о страховании от потери права собственности также не будут лишними.

4. Куплю, но не потяну содержание

Наконец, стоит оценить свои возможности по содержанию автомобиля. Как бы сильно ни хотелось приобрести автомобиль впритык по бюджету, всегда стоит помнить, что авто может потребовать вложений практически сразу. Непредвиденные расходы могут стать неприятным сюрпризом, поэтому важно ответить себе на вопрос: готов ли я обеспечить машине все необходимое?

5. Мошенники

Опасения о мошенничестве тоже оказались нередкостью. Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно внимательно проверять документы на автомобиль и по возможности - самих продавцов.

А если вам предложили "очень выгодный вариант" покупки нового авто, подумайте дважды. В феврале 2024 года в Казахстане начала набирать обороты волна заявлений в полицию о мошенничестве с автокредитами.

По словам пострадавших, мошенники предлагали гражданам оформить автомобили на себя в кредит, обещая вознаграждение в 2 миллиона тенге и возможность выкупа автомобиля по заниженной цене. Однако после нескольких платежей они исчезали, оставив заемщиков с долгами. После этого автомобили перепродавались на территории России, несмотря на то, что авто находится в международном розыске. В итоге пострадавшими оказались обе стороны.

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