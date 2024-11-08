Возврат активов: 525 миллиардов обратили в доход государства

Дополнительно свыше 525 миллиардов тенге обратили в доход государства. Об этом стало известно на заседании Комиссии по вопросам возврата активов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Сообщается, что комиссией одобрено заключение соглашений с субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" о передаче в пользу государства денежных средств и реализации социальных проектов на общую сумму более 525 миллиардов тенге.

Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, комиссией одобрено строительство за счет средств субъектов закона: спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

"Как отметил Глава государства, все возвращенные средства должны работать на благо казахстанцев. С начала текущего года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на общую сумму свыше 900 миллиардов тенге. На эти средства уже начато строительство ряда объектов социальной инфраструктуры", - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Ранее по поручению Президента из Специального государственного фонда были выделены средства на строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области.