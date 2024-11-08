Переводы и платежи с 11 ноября: Нацбанк обратился к казахстанцам

В соцсетях и мессенджерах продолжает распространяться рассылка о том, что казахстанские банки якобы не будут работать в течение трех дней, поэтому с 11 ноября людям не рекомендуют переводить переводы из-за "риска зависания денег в системе". Соответствующие вопросы также продолжают поступать в редакцию. Рассказываем, что говорили об этой рассылке в Национальном банке, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Авторы рассылки также просят казахстанцев уплатить налоги до 11 ноября. Кроме того, в распространяемых картинках сказано, что с 11 по 25 ноября "могут возникнуть дополнительные трудности с платежами по обязательному пенсионному взносу и социальным отчислениям.

Что говорят в Нацбанке?

В Нацбанке заявили, что банки действительно будут проводить технические работы для настройки своих систем, поскольку внедряют в платежные системы международный формат платежных сообщений ISO 20022.

Эти работы не затрагивают платежи по карточкам. Поэтому, как говорят в Национальном банке, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и другие услуги останутся без изменений.

"Для реализации работ возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022). Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года. Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам", - сообщили в НБ 6 ноября.

Что говорят в банках?

Казахстанцы уже получили уведомления от некоторых банков о переносе даты перехода на новый стандарт с 11 ноября на 25 ноября. Такие уведомления получили пользователи как минимум двух банков.

Стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.