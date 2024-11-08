КНБ сообщил о гибели военнослужащего

В Комитете национальной безопасности сообщили о гибели пограничника в Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщили в пресс-службе Погранслужбы КНБ, 7 ноября в департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы.

"По предварительной информации, причина смерти – суицид. Органы полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса", - сообщили в КНБ.

Статья 105 УК "Доведение до самоубийства" предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.