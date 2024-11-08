18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
492.22
529.38
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.11.2024, 11:27

“С этим сложно бороться“: глава МНЭ высказался о санкциях против казахстанских компаний

Новости Казахстана 0 320

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал вопрос наложения санкций на казахстанские компании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Накануне стало известно, что несколько компаний из Казахстана оказались в санкционном списке Великобритании.

"Насколько я помню, до этого две компании из этого списка попадали под американские санкции. Эти компании - однодневки, которые открываются, наверное, для таких целей. Мы, когда начинаем проверять, видим, что у них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают. Понятно, как сделка прошла, финансовые службы, которые отвечают за санкции на Западе, эти компании просто постфактум фиксируют и вносят в список", - рассказал Нурлан Байбазаров в кулуарах Министерской конференции ЦАРЭС.

По мнению министра, тот факт, что казахстанские компании стараются обходить санкции, - "это не системные вопросы".

"Это разные компании, которые преследуют получение выгоды. С этим сложно бороться, но в целом мы будем соблюдать те ограничения, которые мы согласовали с американскими и европейскими соответствующими службами по контролю за санкциями", - добавил Байбазаров.

На сайте правительства Великобритании сообщили, что в рамках санкций против России из-за военных действий в Украине введены ограничения против 56 физических и юридических лиц. Как отмечается, это крупнейший пакет санкций с мая 2023 года, который затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции, а также частные военные группы, связанные с Кремлем. Список компаний здесь.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...