“С этим сложно бороться“: глава МНЭ высказался о санкциях против казахстанских компаний

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Накануне стало известно, что несколько компаний из Казахстана оказались в санкционном списке Великобритании.

"Насколько я помню, до этого две компании из этого списка попадали под американские санкции. Эти компании - однодневки, которые открываются, наверное, для таких целей. Мы, когда начинаем проверять, видим, что у них нет полноценных хозяйственных действий. Они открываются, заключают какой-то контракт и исчезают. Понятно, как сделка прошла, финансовые службы, которые отвечают за санкции на Западе, эти компании просто постфактум фиксируют и вносят в список", - рассказал Нурлан Байбазаров в кулуарах Министерской конференции ЦАРЭС.

По мнению министра, тот факт, что казахстанские компании стараются обходить санкции, - "это не системные вопросы".

"Это разные компании, которые преследуют получение выгоды. С этим сложно бороться, но в целом мы будем соблюдать те ограничения, которые мы согласовали с американскими и европейскими соответствующими службами по контролю за санкциями", - добавил Байбазаров.

На сайте правительства Великобритании сообщили, что в рамках санкций против России из-за военных действий в Украине введены ограничения против 56 физических и юридических лиц. Как отмечается, это крупнейший пакет санкций с мая 2023 года, который затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции, а также частные военные группы, связанные с Кремлем. Список компаний здесь.