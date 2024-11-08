Какие пособия и соцвыплаты могут автоматически назначить в Казахстане

В Казахстане 10 видов пособий и соцвыплат автоматически назначают через цифровую карту семьи. С начала года проактивную поддержку начали получать более 202 тыс. человек. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, в Казахстане действует Цифровая карта семьи (ЦКС) – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены те или иные пособия, социальные выплаты или другие государственные услуги.

При выявлении такого человека ему приходит SMS-сообщение с номера 1414, в котором уведомляется о возможности оформить госуслугу. Гражданину лишь остается согласиться, и тогда пособие или соцвыплата будет автоматически назначена.

Проактивная, то есть беззаявительная государственная поддержка при этом положена не всем. Всего на текущий момент таким образом назначаются пять видов пособий:

по потере кормильца; родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Также через ЦКС могут автоматически назначить три соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) и два вида государственной поддержки:

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; по потере кормильца; адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного или продленного статуса "Қандас" и мерах занятости для безработных лиц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Цифровая карта семьи собрала в себе информацию о 20 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

С начала года система выявила и отправила SMS-сообщения более 464,4 тыс. гражданам, которым положена поддержка от государства. Правда, возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались лишь 202,4 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые мошенники используют систему с номером 1414, чтобы обманывать казахстанцев. Чтобы не попасть в ловушку, граждане ни в коем случае не должны никому сообщать указанный в сообщении код.