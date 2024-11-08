Казахские школы откроют в России

В Казахстане создадут три «русские» школы, а в России – три «казахские» с обучением на этих языках, заявил по итогам визита в Астану министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».

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По словам российского министра, есть вопросы, «связанные, как выразился президент Казахстана, с созданием очагов российской культуры».

«В этом контексте мы обсуждали сегодня создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ в некоторых городах Российской Федерации – в Оренбурге, Омске, в Астрахани», – сказал российский министр.

По его словам, это «все очень позитивные процессы».

Россия и Казахстан также договорились создать совместную группу историков, чтобы «остудить страсти» в вопросах исторической памяти, сказал Лавров по итогам встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.