Медкнижки и часть медсправок будут выдавать только в электронном формате с 2025 года в Казахстане

На брифинге в СЦК представитель Минздрава рассказал о переводе в электронный формат медкнижек и нескольких видов медсправок для исключения фальсификации, передает корреспондент NUR.KZ.
"С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья", - сообщил спикер.
Также, по данным Минздрава, с 2025-го года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде.
"Для удобства граждан отпадет необходимость носить с собой бумажные справки, с их согласия электронные справки будут передаваться в те или иные учреждения по требованию", - сообщил вице-министр здравоохранения.
В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:
"Стоит отметить, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел "еDensaulyq", который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным", - добавил Ербол Оспанов.
Напомним, в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.
Ранее также сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила меру борьбой с приписками.
Отметим, что в июле текущего года Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.
"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.
Комментарии0 комментарий(ев)