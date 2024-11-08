100-летний памятник Ленину рухнул в Павлодаре

Фото: instagram.com/tipavlo.dar

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодара, это случилось в ночь на 8 ноября. Сильный ветер обрушил дерево, которое упало на памятнику Ленину.

"Из-за порывов штормового ветра на памятник Ленину обрушилось дерево. При падении с постамента скульптура разбилась на мелкие детали и восстановлению не подлежит", - прокомментировали в акимате Павлодара.

Этот памятник Ленину в Павлодаре открыли в июле 1928 года на площади, которая ранее называлась Казачьей, ныне это сквер Детства, или Ленпарк, как именуют его павлодарцы. Располагается сквер на пересечении улиц Астана - Толстого и считается одним из старейших в городе. В последний раз постамент и скульптуру реставрировали осенью 2022 года на деньги павлодарцев.

"В реестре культурного наследия и памятников он не значится. На данный момент проведены работы по спилу и уборке упавшего дерева. На следующей неделе произведут демонтаж постамента. Плита с уникальной надписью арабской вязью будет сохранена. В дальнейшем при широком обсуждении с общественностью будет принято решение, что будет располагаться на данном месте", - отметили в пресс-службе горакимата.

В социальных сетях павлодарцы делятся фото с места обрушения памятника вождю пролетариата. Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что увидели в случившемся некий символизм.

"Ураган поставил точку в летописной книге эпохи", - написала одна из комментаторов.

В советские времена 7 ноября отмечали как годовщину Октябрьской революции - этот день считался главным праздником в СССР и сопровождался парадами на площадях.

Отметим, ураганный ветер обрушился на Павлодарскую область в ночь с 6 на 7 ноября и не утихал почти сутки. В районах региона многие села остались без света. По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, в 18 селах еще ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Поваленные деревья в Павлодаре разбили припаркованные автомобили. Штормовой ветер частично сорвал кровли с 14 социальных объектов, а также с 62 зданий, в том числе с многоэтажных и частных домов.

Женщину убило деревом в Павлодаре: стало известно еще о двух пострадавших

Во время разгула стихии в регионе пострадало двое человек, еще одна женщина погибла. Как сообщалось ранее, на пожилую павлодарку во дворе многоэтажки упало дерево, она скончалась от полученных травм.