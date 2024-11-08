В Казахстане запустят проект по массовой медицинской проверке мужчин

В следующем году в Казахстане запустят проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет. Об этом в социальных сетях сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По информации главы Минздрава, только в этом году более 3,4 миллиона взрослых и 4,5 миллиона детей прошли обследования, которые помогают выявить заболевания на самых ранних стадиях и избежать многих осложнений, ведущих к инвалидности.

"В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет — группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье", - сообщила Акмарал Альназарова.

Как отметила министр, только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.

"Проходите скрининг, поддерживайте свое здоровье, это вклад в ваше благополучие и в будущее вашей семьи", - обратилась Альназарова к казахстанцам.

Как позже уточнили в Минздраве, для снижения заболеваемости острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфаркта миокарда со следующего года всем застрахованным гражданам вводится амбулаторная коронарография и УЗИ брахиоцефальных сосудов (мужчины в возрасте 50-70 лет, 1 раз в 2 года).