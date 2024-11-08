Сколько стоит квадратный метр жилья в Казахстане: показатели по городам в октябре

Бюро национальной статистики опубликовало индексы цен и цены на рынке жилья в Казахстане в октябре этого года, передает Tengrinews.kz .

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По информации Бюро нацстатистики, самая дорогая цена за квадратный метр в новостройке - 595 466 тенге - в октябре была зафиксирована в Астане. В Алматы квадратный метр стоил 579 837 тенге. В тройке лидеров также Шымкент: там стоимость одного квадратного метра составила 436 471 тенге.

В свою очередь, самые недорогие цены за квадратный метр нового жилья сложились в Актобе (281 553 тенге), Уральске (287 821 тенге) и Кокшетау (310 715 тенге).

На рынке перепродажи квартир самые высокие цены сложились в Астане (630 606 тенге за квадратный метр), Алматы (593 019 тенге) и Атырау (473 973 тенге). Дешевле всего квартиру на вторичном рынке в октябре можно было купить в Актобе (304 181 тенге), Кызылорде (310 996 тенге) и Кокшетау (316 349 тенге).

Самая дорогая арендная плата за квадратный метр сложилась в Алматы (5 446 тенге), Астане (4 623 тенге) и Караганде (4 234 тенге). Самые недорогие арендные цены по Казахстану сложились в Таразе (2 074 тенге), Актобе (2 357 тенге) и Кызылорде (2 417 тенге).