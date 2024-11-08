Легендарный Федор Емельяненко прибыл в Астану и высказался о Рахмонове

Один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств - россиянин Федор Емельяненко рассказал, что думает о непобежденном бойце UFC из Казахстана Шавкате Рахмонове, передает Tengri Sport .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Легенда единоборств Федор Емельяненко посетил открытие чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане.

- Следите ли вы за боями Шавката Рахмонова и как вы считаете, способен ли он стать чемпионом?

"Я смотрел бои Шавката, видел несколько боев. Думаю, что все в его руках, было бы желание", - ответил Федор на вопрос корреспондента Tengri Sport.

Также боец высказался о потенциальном поединке с Майком Тайсоном. Напомним, что в январе легенда смешанных единоборств рассказал о потенциальном бое против звезды профессионального бокса.

"Я не могу объяснить почему бой не состоялся. Мои представители говорят, что переговоры прошли положительно, а Майк сказал, что их не было", - поведал он.

48-летний Емельяненко с 2003-го по 2010 год признавался лучшим бойцом MMA в тяжелом весе по версии большинства мировых изданий о единоборствах. Он одержал 40 побед в 47 поединках и завершил карьеру только в феврале 2023 года. При этом, несмотря на многочисленые переговоры, Федор Емельяненко никогда не выступал в UFC.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) - американская лига, которая считается самой престижной среди представителей смешанных единоборств. Она возникла 31 год назад и постепенно завоевала огромную аудиторию по всему миру. Шавкат Рахмонов стал первым представителем Казахстана, который получил право бороться за титул организации.

Казахстанец Шавкат Рахмонов стал первым представителем страны, который добрался до титульного боя в UFC. Его поединок за чемпионство в полусреднем весе должен был состояться 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, но соперник Белал Мухаммад получил инфекцию в ногу и снялся с поединка.

Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 296 в прошлом декабре против ветерана промоушена Стивена Томпсона. В концовке второго раунда Рахмонов зафиксировал удавку на челюсти Томпсона и тот, не выдержав боли, сдался, обеспечив Шавкату шестую победу в UFC.