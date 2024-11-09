Врачей наказали за невыдачу аптечек матери и ребёнка в Шымкенте

В Шымкенте наказали врачей за невыдачу аптечек матери и ребёнка женщинам, выписываемым из родильных домов, сообщает Информбюро со ссылкой на прокуратуру города.

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Как установили при проведении анализа сотрудники надзорного органа, без этих аптечек остались 2763 роженицы. После вмешательства прокуратуры им выдали положенные медицинские изделия.

Главврача городской больницы №2 привлекли к административной ответственности за нарушение правил фармацевтической деятельности. Кроме того, дисциплинарные взыскания наложили на пятерых медицинских работников, резюмировали в прокуратуре Шымкента.