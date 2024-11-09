Врачей наказали за невыдачу аптечек матери и ребёнка в Шымкенте

В Шымкенте наказали врачей за невыдачу аптечек матери и ребёнка женщинам, выписываемым из родильных домов, сообщает Информбюро со ссылкой на прокуратуру города.
Как установили при проведении анализа сотрудники надзорного органа, без этих аптечек остались 2763 роженицы. После вмешательства прокуратуры им выдали положенные медицинские изделия.
Главврача городской больницы №2 привлекли к административной ответственности за нарушение правил фармацевтической деятельности. Кроме того, дисциплинарные взыскания наложили на пятерых медицинских работников, резюмировали в прокуратуре Шымкента.
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