Кто и почему живет за чертой бедности в Казахстане

В прошлом месяце Министерство национальной экономики опубликовало прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2025-2029 годы. В документе предусмотрен пересмотр социальных стандартов для снижения уровня бедности в стране. Предполагается, что в 2029 году средняя месячная зарплата составит 573 тысячи тенге, минимальная пенсия - 82 тысячи тенге, прожиточный минимум - 56 тысяч тенге. Поможет ли этот шаг снизить уровень бедности? Есть ли другие пути решения проблемы? Корреспондент агентства Kazinform попытался найти ответы на эти важные вопросы.

Фото: Pixabay

5,1% населения живут в бедности

Начнем с цифр: в 2024 году минимальная зарплата равняется 85 тысяч тенге, минимальная пенсия — 57 853 тенге, прожиточный минимум — 43 407 тенге, средняя зарплата — 402 251 тенге. Это близко к прогнозу Министерства на этот год. И все же неизвестно, какие результаты дадут приведенные цифры в реальности. Уровень инфляции и планы властей могут не совпасть: по данным Бюро национальной статистики, за один год стоимость услуг возросла на 13,6%, непродовольственных товаров — на 7,6%, продовольственных — на 5,1%.

К тому же, если в первом квартале этого года сообщалось, что 4,6% граждан зарабатывают меньше прожиточного минимума, то во втором квартале показатель вырос до 5,1%. Особенно много входящих в социально-уязвимую группу жителей, проживающих в Туркестанской, Жамбылской и областях Абай и Жетiсу. Здесь уровень бедности 5-7%.

По данным исследования Всемирного банка, 14,6% казахстанцев живут в бедности, это 2,9 миллиона человек, что в 3 раза больше показателя внутренней статистики 5,1%. Почему? Эксперты говорят, что государство при определении уровня бедности придерживается опросного метода. Доказательство нетрудно найти в данных национальной статистики: ежеквартально проводят опрос примерно в 12 тысячах домов и объединяют в общую статистику.

Общественные активисты считают, что государство в борьбе с бедностью не учитывает несколько факторов, таких как курс тенге и международные стандарты. По мнению экономиста Ануара Нуртазина, рынок нефти также может показать недостатки плана по борьбе с бедностью.

Трудно составить точный пятилетний план для социальной сферы. Потому, что наша экономика зависит от торговли сырьем и ценами на него. Поскольку индикаторы социальных выплат основаны на свободном рыночном курсе, контролировать их нелегко. Например, в Казахстане рыночные цены изменяются вслед за ценой на нефть, действиями Международного валютного фонда. Сейчас ситуация на Ближнем Востоке препятствует удержанию цены на нефть на стабильном уровне, МВФ навязывает удобную для него позицию. Поэтому, проблема не решится увеличением выплат, оптимальным путем будет только создание самостоятеьлной экономики. Поручение Президента правительству о развитии макроэкономики вытекает из этой проблемы, — говорит эксперт.

Что считается бедностью в мире?

Часто говорят и о том, что при определении уровня бедности недостаточно принимаются во внимание международные нормы. Сейчас уровень бедности в стране равен 70% прожиточного минимума, то есть 30 385 тенге. Это значительно ниже показателя, установленного международными организациями. Например, Всемирный банк считает людей с месячным доходом 205,5 доллара (около 100 тысяч тенге) находящимися на грани бедности, ООН включил в этот список людей, имеющих доход менее 150 долларов в месяц (около 73 тысяч тенге). Указанный уровень в Казахстане — 30 385 тенге, не дотягивает даже до половины этих показателей.

Сегодня каждый пятый казахстанец получает от государства социальную поддержку. Поэтому, время от времени поднимается вопрос об определении границ бедности с помощью не прожиточного минимума, а медианной зарплаты. Потому, что указанный размер дохода — самый удобный механизм для исчисления средних доходов людей. Он также дает возможность увеличивать сумму выплат. Например, если в прошлом году медианный доход составил 223 792 тенге, то в этом году он достиг 285 677 тенге. Эту практику используют Евросоюз и Организация экономического сотрудничества и развития. Ответственное министерство, понимая требования общества, намерено со следующего года перейти на эту систему. Пока неизвестно, на сколько процентов от медианного дохода будет установлен уровень бедности, но ясно, что он будет значительно выше действующего показателя.

Борьба с бедностью

Есть много эффективных путей борьбы с бедностью. По словам Ануара Нуртазина, кроме системного обеспечения занятости, расширения предпринимательских программ, налоговых льгот, важно также отдавать приоритет районам и населенным пунктам. Без создания рабочих мест в отдаленных районах и селах прогресса в социальной сфере добиться трудно. Наряду с этим, должно оказать влияние на будущий курс и ведение борьбы с инфляцией не монетарным методом, а с опорой на экономику, ориентированную на предложение.

Можно довести размер среднемесячной зарплаты и минимальный размер пенсии до указанного уровня. Но властям следует учесть несколько факторов. В первую очередь, нужно предотвращать снижение курса тенге, затем нужно, чтобы размер средней пенсии достиг половины размера средней зарплаты. Если точнее, то 45-50%. Этот размер важен для благополучной жизни населения. Если мы не выполним это правило, будет невозможно сократить бедность среди людей пенсионного возраста, — сказал А.Нуртазин.

АСП — выход из тупика?

Еще один фактор, увеличивающий бедность — рыночные цены. По данным исследования Freedom Finance Global, казахстанцы, в среднем, ежемесячно расходуют 113 870 тенге на покупку продовольственных товаров. Это значит, что и социальная помощь не является большой поддержкой. Известно, что если большая часть доходов расходуется на еду, жизнь становится трудной.

Как показали результаты опроса, 27,3% респондентов расходуют до 50 тысяч тенге в месяц, 12% — от 50 тысяч тенге до 75 тысяч тенге, 25,9% — от 75 тысяч до 100 тысяч тенге. Каждый пятый респондент (17,2%) выделяет на эти цели от 100 тысяч до 150 тысяч тенге. И только 10,4% респондентов расходуют на покупку продуктов от 150 тысяч тенге до 200 тысяч тенге, 7,2% тратят более 200 тысяч тенге, — сказал эксперт Freedom Finance Global Ансар Абуев.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, в этом году 372 тысячи человек получили адресную социальную помощь. На эти цели из бюджета было выделено 60,5 миллиарда тенге, тогда как в прошлом году выделялось 69,6 миллиарда тенге. Государственную поддержку в 2020 году получили 936,2 тысячи казахстанцев, в 2021 году — 990,5 тысячи, в 2022 году — 728,7 тысячи, в прошлом году — 598,5 тысячи. Цифры выглядят масштабными, но если поделить, то на каждого человека выходит немного. Размер АСП всего около 5 538 тенге — в 8 раз меньше прожиточного минимума.

Вообще, с целью систематизации получателей адресной социальной помощи была введена Цифровая карта семьи. Платформа получает данные из 24 информационных систем, определяет благополучие по пяти категориям. Судя по данным вошедших в систему граждан, 33% получают доходы ниже прожиточного минимума.

Мы не можем отрицать, что среди населения есть факты сокрытия доходов с целью получения адресной социальной помощи. Это препятствует определению реальных доходов граждан, что приводит к расхождениям между реальными и заявленными доходами казахстанцев. Ответственные органы об этом говорят и призывают к открытости.

Тем не менее, это не означает, что намеченный до 2029 года уровень не будет достигнут. Ануар Нуртазин считает, что можно увеличить социальные выплаты, не учитывая доходов граждан. Потому, что теневые доходы населения не так велики, чтобы влиять на решение об оказании помощи.