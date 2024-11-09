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09.11.2024, 12:27

В Казахстан из Швеции экстрадировали подозреваемого в многомиллионной растрате

Новости Казахстана 0 395

Операция по экстрадиции проведена Генпрокуратурой, совместно с Интерполом МВД РК, при содействии посольства РК в Стокгольме, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Из Королевства Швеция экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Он подозревается в том, что в 2015–2020 годы, работая в торговом центре в Шымкенте, совершил растрату вверенных ему денежных средств на сумму около 57 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем объявлен в международный розыск, - информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что в феврале текущего года он был задержан на территории Швеции.

По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, - добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Здесь отметили, что несмотря на отсутствие между странами договора о выдаче правонарушителей, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Швеции.

Напомним, что в прошлом году шведской стороной Казахстану были выданы 2 разыскиваемых лица, которые в настоящее время осуждены к различным видам наказания, - резюмирует пресс-служба надзорного органа.

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