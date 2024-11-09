Вертолет Ми-8 рухнул в Казахстане

На экстренный номер 112 9 ноября, в 11:40, поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в районе села Сарыжар, Мартукского района, передает Liter.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Согласно предварительным данным, воздушное судно, вероятно, принадлежит Минобороны Республики Казахстан.

К месту происшествия были направлены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Для ликвидации последствий аварии на место выехали пять единиц техники и 23 сотрудника. Спасатели МЧС оперативно приступили к тушению возгорания, возникшего после жесткой посадки, - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что на борту вертолета Ми-8 находились три человека, один из них погиб. Двое других пострадали и были экстренно доставлены в Актобе для оказания медицинской помощи.

На данный момент продолжается уточнение всех деталей инцидента.

Министерство обороны сделало официальное заявление по этому факту, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области при совершении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.