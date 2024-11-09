Вертолет Ми-8 рухнул в Казахстане

На экстренный номер 112 9 ноября, в 11:40, поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в районе села Сарыжар, Мартукского района, передает Liter.kz со ссылкой на МЧС РК.
Согласно предварительным данным, воздушное судно, вероятно, принадлежит Минобороны Республики Казахстан.
К месту происшествия были направлены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС). Для ликвидации последствий аварии на место выехали пять единиц техники и 23 сотрудника. Спасатели МЧС оперативно приступили к тушению возгорания, возникшего после жесткой посадки, - говорится в сообщении ведомства.
Предварительно установлено, что на борту вертолета Ми-8 находились три человека, один из них погиб. Двое других пострадали и были экстренно доставлены в Актобе для оказания медицинской помощи.
На данный момент продолжается уточнение всех деталей инцидента.
Министерство обороны сделало официальное заявление по этому факту, передает NUR.KZ.
В ведомстве сообщили, что 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области при совершении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны.
На борту находилось три члена экипажа, двое доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из членов экипажа скончался. Предварительная причина авиационного инцидента - техническая неисправность. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает межведомственная оперативная группа. Руководство Вооруженных сил и командование Сил воздушной обороны выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его родным, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, - заявили в Минобороны.
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