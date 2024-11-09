Танцующие парами пенсионеры Алматы восхитили Казнет

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Видеоролик опубликовали 9 ноября 2024 года в Instagram акимата южной столицы. В нем можно увидеть, как группа пожилых людей парами танцуют вальс.

Мужчины и женщины в бальных нарядах продемонстрировали настоящее искусство танца, исполнив элегантные композиции, полные грации и энергии. Танцующие – члены хореографического кружка центра, который ведет тренер Бакытжан Мухаев. Участники не только поддерживают физическую форму, но и развивают творческие способности. Видео с репетиции собрало восторженные отзывы в соцсетях, вдохновляя пользователей заниматься спортом и танцами в любом возрасте, - проинформировали в акимате Алматы.

По данным ведомства, в Алматы работают 15 центров долголетия, которые ежедневно посещают свыше 500 пенсионеров.

Чтобы стать их участником, достаточно предоставить удостоверение личности и пенсионное удостоверение. Центры долголетия предлагают пожилым людям программы для интеллектуальной, творческой и социальной активности, помогая поддерживать бодрость и позитивный настрой, - заключили в алматинском акимате.

В комментариях танцующих пенсионеров закидали комплиментами: