“На скорости 160“: малыш чудом выжил в страшной аварии в Павлодарской области

Кадры из видео ДП Павлодарской области

Девятимесячный ребенок выжил в смертельной аварии благодаря детскому автокреслу. ДТП произошло ночью 8 ноября на трассе Кызылорда - Павлодар вблизи села Калкаман.

Водитель Nissan, двигаясь со скоростью 160 километров в час, совершил столкновение с попутно движущимся КамАЗом с прицепом, груженным углем, - сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

На кадрах видно, что в лобовом столкновении иномарку почти полностью смяло. По информации полиции региона, 22-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте.

30-летний водитель и их малолетний ребенок с различными травмами госпитализированы в больницу. Малыш остался жив благодаря детскому удерживающему устройству, - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По факту ДТП проводится проверка. В пресс-службе полиции напомнили, что по правилам дорожного движения дети до семи лет должны находиться в салоне автомашины исключительно в автокресле или автолюльке.

С начала года в Павлодарской области за нарушение скоростного режима наказали около 54 тысяч водителей. Более 100 водителей привлечены к ответственности за неиспользование детских автокресел.