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09.11.2024, 18:49

Дипломат из России знакомит публику с казахской музыкой

Новости Казахстана 0 512

Российский дипломат, играющий на домбре, кобызе, сырнае и шертере, популяризует казахские мелодии в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Музыкальные инструменты Дмитрий Суворов освоил во время работы в Казахстане. Вернувшись на родину, он продолжил изучать казахскую культуру и занимается просветительской деятельностью. 

За время работы в Астане советник посольства России Дмитрий Суворов посетил множество сакральных мест на карте Казахстана и освоил игру на национальных инструментах. Подошёл к этому основательно: стал учеником известных в стране музыкантов, а инструменты заказывал у лучших казахстанских мастеров. 

Для того чтобы понять душу соседнего народа, нужно просто знать его музыку. Вот в Казахстане я увидел музыкальные инструменты, первым был домбра, и дал себе слово, что обязательно научусь на ней играть. Я провел в Казахстане 4,5 года, и за это время научился играть сначала на домбре, потом на кылкобызе, затем на шертере и сазсырнае. Музыкальные инструменты — это такой базис, который связывает народы, например Россию и Казахстан. И в этом ключ к взаимопониманию, - говорит старший советник Департамента информации и печати МИД РФ Дмитрий Суворов.

Дмитрий родился и вырос в Карелии, казахских корней у него нет. Примечательно, что он не профессиональный музыкант, а самоучка. А вот его супруга — пианистка. И она поддерживает все творческие идеи Дмитрия. Вместе они часто исполняют казахские мелодии дуэтом. Объединяет их и любовь к Казахстану. 

Сначала, конечно, когда он стал коллекционировать инструменты, я подумала: куда мы их будем девать? Мы их везли сюда очень сложно, потому что нужно было спрашивать разрешение, упаковывать и так далее. Ну, вот пока мы решили этот вопрос, я думаю, что если коллекция будет расти дальше, нам срочно нужно будет покупать загородный дом и делать там музыкальный музей. Когда мы первый раз выехали в степь, я поняла, что полюблю эту страну всей душой, - делится Оксана Суворова. 

Изучив народные кюи, Дмитрий пошёл дальше. Энтузиаст освоил электродомбру. Он также перекладывает современные иностранные хиты и русские народные песни на новый лад, аккомпанируя на национальных инструментах. Казахские мелодии на домбре Дмитрий исполняет на концертах в Москве. Он приобщает друзей и соседей к казахской культуре, рассказывая об истории создания музыкальных инструментов и легендах, связанных с ними.

 

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