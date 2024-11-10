Казахстанца, пропавшего в непогоду, не могут найти пятые сутки

В Костанайской области пропал сельчанин, который отправился в непогоду на поиски скота, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: ДЧС Костанайской области

В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славенка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь. Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию, - сообщили в МЧС.

Сообщается, что поиски ведутся с 5 ноября, задействованы спасатели, сотрудники полиции, МИО, пограничная служба, волонтеры, а также кинологический расчет и беспилотный летательный аппарат.

В Департаменте напомнили жителям о важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях переменчивой осенне-зимней погоды.