Названы основные причины бесплодия среди казахстанцев

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В рамках конгресса проведены мастер-классы по наиболее актуальным проблемам по и ключевым вопросам эмбриологии в ВРТ, акушерства и гинекологии с участием специалистов из Казахстана, Израиля, Португалии, Италии, России, Беларуси, Японии, Грузии, Индии.

По словам президента конгресса – президента КАРМ, академика НАН РК, доктора мед.наук Вячеслава Локшина, проблема репродуктивного здоровья мужчин и женщин актуальна сегодня как никогда. Профессор Локшин отмечает, что в Казахстане не снижается частота бесплодия и других нарушений репродуктивной системы.

Если в первые годы число абортов существенно снизилось, то сейчас эта цифра достаточно стабильная и многие не используют контрацепцию так, как это было бы нужно. Поэтому частота бесплодия остается на уровне 16-17%. Есть проблемы, связанные с мужским фактором бесплодия, женским бесплодием, основными причинами которых являются воспалительные заболевания, передающиеся половым путем, аборты. Ну и, конечно, женщины мало рожают, растет число таких заболеваний гормонозависимых, как эндометриоз, миома матки",- сказал Локшин.

Профессор подчеркивает важность вопросов профилактики нарушений репродуктивной системы. Правильное планирование семьи, гигиена; половая жизнь должна быть отрегулированной, а не беспорядочной, которая приводит к заболеваниям, передающимся половым путем и к их осложнениям. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше должно быть. Важно вовремя определить резерв яичников. Проведение всем женщинам в 25 лет исследования на антивирусный гормон, позволило было бы прогнозировать снижение репродуктивных возможностей у женщин и рекомендовать ей либо заморозить половые клетки, либо решить проблему деторождения в ближайшие 3-5 лет.

Возраст первых родов все время увеличивается. Сегодня в среднем женщины рожают в 29 лет и когда хотят уже родить второго ребенка, то это, как правило, после 35 лет, и уже снижается репродуктивный потенциал. Порядка 10-13% женщин обращаются к нам в клиники ЭКО для рождения первого ребенка после 40 лет, и шансы на наступление беременности существенно снижаются.

Если говорить о мужском факторе, то известно, что почти у 30% мужчин есть нарушение сперматогенеза, то есть показатель спермограммы имеет патологию. Поэтому сегодня диагностика мужского фактора тоже очень важна. Все мужчины перед женитьбой должны сдать анализ на сперму, и было бы правильно, всем проходить исследование хромосом (кариотип). Это недорогие исследования, но они позволяют своевременно поставить диагноз.

Учитывая, что люди стали позже жениться, а более того, примерно каждая четвертая женщина в Казахстане рожает вне брака, то достаточно серьезно стоит вопрос о возможности криоконсервации или заморозки яйцеклеток, половых клеток. Это надо делать до 35-36 лет, когда еще яйцеклетки молодые и более способны к оплодотворению, а риск патологии эмбриона невысок. Но, к сожалению, женщины об этом задумываются намного позже, иногда к 40 годам, когда уже заморозка гораздо менее эффективна, яйцеклетки с большей вероятностью не дадут здорового ребенка в будущем. В нашу клинику по этому поводу обращаются в год не больше 15-20 женщин и 10 мужчин, которые хотят заморозить свою сперму. Нужно людям давать информацию об этом, это важно, - считает Локшин.

По его экспертному мнению, сегодня ЭКО – это не только метод лечения бесплодия, но и возможность сохранить репродуктивную функцию онкологическим больным. То есть, мужчины и женщины, которым предстоит лечение онкологического заболевания, химия, лучевая терапия, хирургическое лечение, могут перед началом лечения заморозить свои половые гаметы (яйцеклетки, сперматозоиды) или даже эмбрионы. Это возможность социальной криоконсервации, если женщина откладывает свое деторождение, то она может заморозить свои половые клетки. И третье направление: сегодня можно предупредить рождение детей с наследственными, моногенными заболеваниями. Если в семье уже есть один ребенок больной, к примеру, муковисцидозом, спинально-мышечной артрофией, можно предотвратить рождение второго больного ребенка, проведя программу ЭКО, исследуя эмбрион на наличие патологического гена.

В последние десятилетия в мире накоплен огромный опыт лечения различных форм бесплодия. Большинство существующих методов успешно внедрены в Казахстане. На современном уровне развивается эндовидеохирургия, гормональные методы диагностики и лечения, регистрируются новые лекарственные препараты с высоким профилем безопасности и эффективности. Быстрыми темпами развивается андрология, медицинская генетика, эмбриология и молекулярная биология. В работу клиник ВРТ внедряется искусственный интеллект, методы генетического анализа. Все это привело активному внедрению вспомогательных репродуктивных технологий в практику.

Проблема бесплодия - это серьезное явление во всём мире. Частота бесплодия не снижается, несмотря на достижения в области медицины, что подтверждает необходимость своевременного вмешательства и информированности населения, - сообщил экс-президент международной федерации обществ по борьбе с бесплодием из Великобритании Ричард Кеннеди.

На конгрессе отмечено, что важным достижением казахстанского здравоохранения следует считать внедрение с 2010 году государственной программы лечения пациентов с бесплодием методами ВРТ за счет средств республиканского бюджета.

Министерство здравоохранения РК ежегодно выделяет средства для проведения программ ЭКО нуждающимся в этом супружеским парам. С 2010 г. в рамках ГОБМП было профинансировано около 9050 программ ВРТ, в результате родилось более 3000 детей.

Особое внимание вопросам демографического развития страны было уделено в послании президента страны народу Казахстана, озвученном 1 сентября 2020 года. Решение президента страны Токаева об увеличении числа квот до 7000 позволило семьям с бесплодием, особенно малообеспеченным, получить долгожданную программу.

Программы, оплачиваемые ФОСМС, проводятся в 3 государственных и 15 частных клиниках, имеющих наиболее высокие результаты по эффективности и большой опыт работы. При этом пациенты могут самостоятельно выбрать в каком из этих учреждений получать лечение. За 2021-2024 гг. проведено более 27000 квотныхциклов ЭКО. На 1 ноября по итогам программы "Ансаган Саби" в стране родилось более 9000 детей, почти 2000 женщин состоят на учете по беременности.