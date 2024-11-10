Назван состав сборной Казахстана по хоккею на решающий матч чемпионата Азии

Стал известен состав сборной Казахстана против команды Японии на чемпионате Азии по хоккею, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Данный матч станет решающим для наших хоккеистов.
Вратарь: Амирбеков (Павленко);
Бреус – Михайлов, Буяльский – Лихотников (А) – Чапоров;
Степаненко – Наместников, Рымарев (К)– Гренц – Борисевич;
Александров – Гребенщиков, Преснов – Данияр (А) – Демин;
Кенесбай – Тютюньков, Королинский – Зубов – Волков.
Сборные Китая и Южной Кореи сыграли вничью, поэтому казахстанцам нужна победа в основное время.
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