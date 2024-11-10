СМИ: Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП в Египте

На юге Синайского полуострова в Египте произошло ДТП, в результате которого пострадали туристы, в том числе из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на египетский новостной портал Cairo24 .

Фото: Pixabay

Как пишет издание, в Рас-Сидре перевернулся автобус с людьми, в результате чего травмы получил 41 человек.

По данным СМИ, в аварии пострадал 31 турист из России и Украины, трое - из Казахстана, еще трое - из Азербайджана. Еще четверо пострадавших - граждане Египта.

Другие подробности происшествия выясняются.

Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробной информацией в МИД Казахстана. В ведомстве пока не ответили.