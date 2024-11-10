Баян Алагузова оказалась в неловкой ситуации

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова не смогла вспомнить, когда день рождения у ее внучки, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

На своей странице в Instagram Баян Алагузова поделилась фрагментом из ток-шоу на телеканале Jibek Joly.

На кадрах ведущий неожиданно задал ей вопрос о дате обряда «қырқынан шығару» для ее внучки.

Оказалось, что она не знает даже точной даты дня рождения ребенка, а лишь помнит, что она родилась в июле.

В итоге Баян Алагузова решила, что «қырқынан шығару» провели в сентябре, но это был не верный ответ. Как отметил телеведущий, обряд провели 31 августа.