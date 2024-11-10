“Корейский“ виноград мускат стал хитом TikTok: что за сорт и сколько стоит в Казахстане

Социальные сети уже долгое время диктуют тренды. Еще месяц назад все активно искали, обсуждали дубайский шоколад. Теперь на смену ему пришел мускатный или "корейский" виноград. Что это за тренд, почему мы пишем "корейский" в кавычках и за сколько его продают в Казахстане, рассказывает Tengri Life .

Фото с сайта vinograd-krasohina.ru

Тренд на хрустящий виноград

В TikTok уже появились десятки видео о том, как люди пробуют виноград и делятся своими ощущениями и эмоциями на камеру. Один из самых популярных роликов загрузила в своем аккаунте julietasmr. Иностранный блогер пробует виноград и отмечает, что он действительно большой по размеру. Затем она аппетитно его поедает на камеру. Виноград выглядит словно нарисованным. Главная особенность - характерный хруст при поедании.

Ролик собрал 46 тысяч репостов и более двух тысяч комментариев. Пользователи соцсети отмечают, что порой не поспевают за трендами. Другие уже хотят поскорее попробовать.

"Он на вкус более сладкий, чем обычный, в принципе, отличие только в этом и в хрусте, мне кажется, не стоит таких денег, а так норм", "Этот виноград такой дорогой", "На вкус это обычный виноград. Только без косточек и с очень завышенной ценой", "Поделитесь со мной", - пишут люди в комментариях на разных языках мира.

Тренд, конечно же, подхватили и в Казахстане. Блогеры стали активно снимать, как они вкушают на камеру этот сорт винограда.

Пару дней назад ролик опубликовала Damelya Sweet. На девушку подписано порядка 1,4 миллиона пользователей соцсети. Девушка на камеру также попробовала виноград и отметила, что он "сладкий до невозможности".

Блогер Айнура (rmznv.ka в TikTok) опубликовала видео, в котором она вкушает популярный сорт винограда. По ее словам, он без косточек и очень ей понравился.

Пользовательница anelie.alt из Астаны также записала обзор на виноград. По ее словам, он не стоит своей цены. Повышенный спрос заставляет прайс на этот сорт расти. Девушка делится честным отзывом и рассказывает, что ее муж купил ей этот виноград на пробу. Его цена на момент покупки - 9000 тенге.

"В Алматы 5000 стоит", " У нас 11 300 - Астана", "В Караганде видела за 15 тысяч тенге сегодня килограмм", "До Тараза, видимо, этот тренд не дошел и это хорошо. Такой вид винограда у нас стоит 1400", - делятся люди в комментариях.

Цены на "корейский" виноград

Мы тоже решили узнать, сколько же стоит такой сорт винограда. Шустрые предприниматели оценили новую золотую жилу, и в Instagram стали появляться объявления о продаже.

Вот такую гроздь в Астане продают за 7000 тенге.

В Алматы в одной из фруктовых точек предлагают купить килограмм за 4500 тенге. При этом уточняется, что это не подделка, а оригинал, а количество такого винограда ограничено.

Многие продавцы в Instagram предпочитают отвечать в дайрект, чтобы не раскрывать цену сразу. Однако, судя по комментариям к таким публикациям, спрос на этот товар чувствуется.

В одном популярном маркетплейсе мы нашли, что такой виноград продают за 6875 тенге за килограмм.

Что представляет из себя виноград мускат

По некоторым данным, Шайн Мускат был выведен в Японии. Этот сорт винограда, полученный в результате скрещивания других сортов, проведенного Национальным институтом науки о плодовых деревьях (NIFTS) в Японии в 1988 году.

На сайте организации дается детальное описание сорта.

Он имеет крупные желто-зеленые ягоды, хрустящую текстуру мякоти, мускатный вкус и низкую кислотность. Shine Muscat является результатом скрещивания сортов Akitsu-21 и Hakunan (V. vinifera), произведенного в 1988 году. Akitsu-21 является гибридом сортов Steuben (V. labruscana) × Muscat of Alexandria (V. vinifera), - отмечается в тексте статьи.

В 2006 году была официально зарегистрирована в соответствии с законом о сортах растений и семенах Японии.

Уточняется, что плоды сорта Shine Muscat созревают в середине - конце августа.

Средний вес ягоды составил 10 граммов в случае с семенными плодами и 12,4 грамма в случае с безсемянных. Ягода имеет мускатный вкус, хрустящую и сочную мякоть. Вяжущего вкуса нет, - отмечается в тексте статьи.

Из Японии Шайн Мускат попал в Южную Корею и Китай. Именно Корея начала производить данный виноград на экспорт, поэтому за ним и закрепилось прозвище "корейский". Популяризовали же этот сорт винограда в Китае. Последние пять лет он активно завоевывает рынок и, пожалуй, благодаря новому тренду настал звездный час этого фрукта. Однако прежде чем его заказывать и есть, убедитесь, что у вас нет на него аллергии.