Зеркало раздора: алматинцы жалуются на новое заведение (ВИДЕО)

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В социальных сетях появилось видео, на котором девушка рассказала о новом заведении в Алматы.

“Только открывшееся заведение удивило туалетом. Как борец за адекватное равноправие, меня немного расстроило, что мужчины видят через зеркало женщин очень отчетливо, а нам мужчин видно серым слабым силуэтом. Причем пока меня снимал мой партнер, мужчины на фоне рассматривали и комментировали меня. Да, на видео я вышла хорошо, и через определенное время, по слабому силуэту узнала мужчину, с которым пришла… А если я буду платье поправлять, колготки менять, сосок заправлять в бюстгальтер… Хоть мне и сказали, что это не новшество для Алматы… никакого хейта, просто хочется предупредить”, – пишет девушка.

Однако в заведении посетительницу успокоили, сказав, что об этом уведомлены все и на зеркале висит обозначение. Но девушка не заметила их и попросила сделать их более заметными, или предупредить, что в уборной стоит камера.

Пост девушки вызвал волну обсуждения и негодования.

Некоторые пользователи сети даже назвали такое новшество нарушением неприкосновенности частной жизни.