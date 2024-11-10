Инициатор введения единого часового пояса обратился к казахстанцам

Инициатор введения единого часового пояса в Казахстане депутат мажилиса Еркин Абиль сообщил, что больше не будет вступать в споры с критиками его предложения в соцсетях. В своем «последнем» обращении он объяснил, почему часовой пояс UTC+5 наиболее подходит для Казахстана, передает «Голос народа» .

Фото: Голос народа

Он предложил казахстанцам повторить знания из учебной программы.

«Прежде чем обвинять других в невежестве — повторите школьный курс «Природоведения» и разберитесь для себя с часовыми поясами. На этом все, больше на эту тему в полемику не вступаю, у меня много других интересных дел», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Из его объяснений следует, что часовой пояс определяется долготой Гринвичского меридиана: каждый часовой пояс шириной 15 градусов. Таким образом, часовой пояс UTC+5 охватывает от 67 до 82 градусов восточной долготы и в эту зону попадают основные казахстанские мегаполисы — Алматы (76 градусов восточной долготы), Астана (71 градус) и Шымкент (70 градусов), а города Усть-Каменогорск (82), Семей (80), Петропавловск (69) и Жезказган (68) находятся на его границах.

«Те, кто предлагают нам перейти на UTC+7 (петиция про «добавьте два часа»), помните — это время Таиланда, страны, которая вообще-то гораздо восточнее нас!» — считает депутат.

Депутат отметил, что «переход на два часа вперед» также не решит проблему короткого светового дня зимой. При UTC+7 восход солнца в Астане будет только в 9:20, а в декабре — в 10:00.

«Про «рано темнеет»: уже сегодня в Астане долгота дня — 9 часов (в декабре будет меньше). А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус 8 часов сна). Вы, как ни крутите стрелки, 7 часов мы будем ходить в темноте. Те, кто говорит «давайте вечером при дневном свете ходить», не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже… не жечь свет вечером, чтобы жечь утром, – прекрасная логика!» — заключил мажилисмен.

Напомним, что ранее другая группа депутатов требовала вернуть Казахстану старый часовой пояс.