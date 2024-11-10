18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.71
529.97
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
10.11.2024, 12:14

Инициатор введения единого часового пояса обратился к казахстанцам

Новости Казахстана 0 470

Инициатор введения единого часового пояса в Казахстане депутат мажилиса Еркин Абиль сообщил, что больше не будет вступать в споры с критиками его предложения в соцсетях. В своем «последнем» обращении он объяснил, почему часовой пояс UTC+5 наиболее подходит для Казахстана, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Он предложил казахстанцам повторить знания из учебной программы.

«Прежде чем обвинять других в невежестве — повторите школьный курс «Природоведения» и разберитесь для себя с часовыми поясами. На этом все, больше на эту тему в полемику не вступаю, у меня много других интересных дел», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Из его объяснений следует, что часовой пояс определяется долготой Гринвичского меридиана: каждый часовой пояс шириной 15 градусов. Таким образом, часовой пояс UTC+5 охватывает от 67 до 82 градусов восточной долготы и в эту зону попадают основные казахстанские мегаполисы — Алматы (76 градусов восточной долготы), Астана (71 градус) и Шымкент (70 градусов), а города Усть-Каменогорск (82), Семей (80), Петропавловск (69) и Жезказган (68) находятся на его границах.

«Те, кто предлагают нам перейти на UTC+7 (петиция про «добавьте два часа»), помните — это время Таиланда, страны, которая вообще-то гораздо восточнее нас!» — считает депутат.

Депутат отметил, что «переход на два часа вперед» также не решит проблему короткого светового дня зимой. При UTC+7 восход солнца в Астане будет только в 9:20, а в декабре — в 10:00.

«Про «рано темнеет»: уже сегодня в Астане долгота дня — 9 часов (в декабре будет меньше). А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус 8 часов сна). Вы, как ни крутите стрелки, 7 часов мы будем ходить в темноте. Те, кто говорит «давайте вечером при дневном свете ходить», не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже… не жечь свет вечером, чтобы жечь утром, – прекрасная логика!» — заключил мажилисмен.

Напомним, что ранее другая группа депутатов требовала вернуть Казахстану старый часовой пояс.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...